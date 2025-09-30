Giải mã kỹ thuật xăm chân tóc – xu hướng làm đẹp mới

Vì sao nhiều người tìm đến xăm chân tóc?

Tình trạng rụng tóc, hói đầu đang ngày một trẻ hoá, không phải là nỗi lo lắng duy nhất của người trung niên. Ngay cả giới trẻ cũng phải đối diện với mái tóc thưa mỏng vì áp lực công việc, stress kéo dài hay thói quen ăn uống không lành mạnh.

Với nam giới, việc mất tóc khiến diện mạo già hơn tuổi, làm giảm sự nam tính vốn có. Còn phụ nữ lại dễ rơi vào mặc cảm khi tóc mỏng đi, gương mặt kém tươi tắn và rạng rỡ. Chính những điều này đã thôi thúc nhiều người tìm đến xăm chân tóc – giải pháp thẩm mỹ an toàn và tự nhiên để che phủ khuyết điểm trên đầu, lấy lại sự tự tin.

Xăm chân tóc là gì?

Xăm chân tóc (Scalp Micropigmentation – SMP) là một kỹ thuật thẩm mỹ hiện đại sử dụng thiết bị chuyên dụng với đầu kim siêu nhỏ để đưa mực hữu cơ vào lớp thượng bì của da đầu. Những chấm mực li ti được tạo ra sẽ mô phỏng hình ảnh các sợi tóc thật, nhờ đó tạo hiệu ứng thị giác như một mái tóc dày, đều và tự nhiên hơn.