Giải mã drone Phoenix Ghost 'bóng ma’ vừa phá hủy 3 trạm radar, 1 tàu đổ bộ Nga ở Crưm

Một "bóng ma" lặng lẽ lướt qua Biển Đen, mang theo những quả bom bay thông minh, rồi bất ngờ lao vào "mắt thần" phòng không Nga - ba trạm radar đắt đỏ và một tàu đổ bộ ở Crưm tan tành chỉ sau vài giờ.

Đó chính là kiệt tác của đơn vị đặc nhiệm "Phantom" thuộc Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR), sử dụng drone biển kết hợp drone tấn công để tạo nên đòn chí mạng ngày 26/10.

Không chỉ là chiến thắng chiến lược, đây còn là minh chứng sống động cho sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ không người lái, nơi trí tuệ nhân tạo (AI) và dẫn đường tự động biến những cỗ máy nhỏ bé thành nỗi ám ảnh của siêu cường.