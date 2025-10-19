Giải mã cú sập giá kinh hoàng, xóa sổ hàng tỉ USD tiền số

Sự kiện này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tính biến động cao, thiếu minh bạch và rủi ro hệ thống của thị trường tài sản số chưa được kiểm soát.

Cú sốc trên thị trường tiền số﻿

Thị trường tiền số toàn cầu, dẫn đầu là Bitcoin, vừa trải qua một đợt bán tháo kỷ lục, khiến giá Bitcoin có thời điểm trượt xuống dưới mức 104.000 USD, sau khi đã chạm mức cao gần 125.000 USD trước đó.

Thị trường tiền số toàn cầu, dẫn đầu là Bitcoin, vừa trải qua một đợt bán tháo kỷ lục. Ảnh minh họa Ai

​Nguyên nhân Bitcoin suy giảm là do hoạt động chốt lời kéo dài trên thị trường tiền mã hóa, được thúc đẩy bởi tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Tâm lý này xuất phát từ sự không chắc chắn của căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, chính sách lãi suất và nỗi lo về một đợt điều chỉnh toàn cầu.

​Các nhà phân tích kỹ thuật đang theo dõi sát sao mức tâm lý 100.000 USD. Nếu Bitcoin phá vỡ dưới các mức này, thị trường có thể đối mặt với một đợt điều chỉnh sâu hơn kể từ giữa năm ngoái.

​Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn nhớ như in sự kiện cách đây một tuần. Thời điểm đó, chỉ trong vòng 24 giờ, ước tính hơn 19 tỉ USD giá trị các vị thế tiền mã hóa đã bị thanh lý. Đây được gọi là sự kiện thanh lý trong một ngày lớn nhất trong lịch sử thị trường tiền mã hóa, ảnh hưởng đến hơn 1,6 triệu nhà đầu tư.