Giải mã cơn sốt nhạc Việt cháy vé ở Mỹ

Để có chiếc vé sang chảnh hòa vào đêm nhạc Anh trai say hi, khán giả phải bỏ ra tới 2.500 USD (khoảng 65 triệu đồng). Đây là giá vé siêu đắt đỏ. Tại Mỹ, giá vé VIP cho các buổi hòa nhạc của Taylor Swift trong khuôn khổ The Eras Tour dao động từ 199-899 USD, tùy địa điểm và đặc quyền đi kèm. Trong hơn 1 giờ bán vé, Anh trai say hi thu được hơn 1,5 triệu USD (khoảng 39 tỷ đồng).