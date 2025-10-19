Giải mã cơn sốt 'lấy cây kim may đồ'

Hai tháng qua, đường đua âm nhạc thịnh hành trên TikTok là sự thống trị của ca sĩ miền Tây. Đầu tiên là cơn sốt "kệ nhắm mắt yêu luôn", từ bài nhạc cùng tên của Hana Cẩm Tiên và Tuệ Ny. Sau đó, hiện tượng Muốn cưa anh làm bồ xuất hiện, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng trên TikTok và tạo nên cuộc tranh cãi không hồi kết.

Từ một bài nhạc Viral, TikToker Dương Ái Vy thành hiện tượng. Cô làm nên bài nhạc có thành tích áp đảo trong rất nhiều sản phẩm của thị trường nhạc Việt trong 3 tháng qua. Dương Ái Vy bắt đầu chạy show và tranh cãi bùng nổ xuất hiện từ đây. Các khán giả cùng nhau mổ xẻ về chuyện tại sao "lấy cây kim may đồ" lại hot đến thế.

Dương Ái Vy thay đổi sự nghiệp qua một bài hát.

Phủ sóng TikTok

Dương Ái Vy (sinh năm 2007) là tên tuổi mới toanh, nổi lên từ chất liệu âm nhạc đặc trưng của miền Tây. Ngay sau khi lên sóng, Muốn cưa anh làm bồ đã gây sốt mạng xã hội. Trước hết là sự bàn tán của khán giả về một cô gái mặc áo bà ba, với những cử chỉ diễn xuất chân chất. Sau đó, lời bài hát ngây ngô theo đúng độ tuổi của Dương Ái Vy giúp cô thu hút người nghe.