Giải mã bí ẩn 'Cổng Địa ngục' rực cháy trên sa mạc suốt 50 năm

Miệng hố chứa đầy khí gas nằm gần ngôi làng Darvaza, cách thủ đô Ashgabat của Turkmenistan khoảng 270km này có tên gọi chính thức là 'Hào quang của Karakum' (The Radiance of Karakum), song người địa phương thường gọi đây là 'Cổng địa ngục' (The Gates to Hell).

Miệng hố được mệnh danh là 'Cổng Địa ngục' nằm giữa sa mạc Karakum. Nguồn: News

Là một trong những điểm tham quan nổi tiếng trên sa mạc Karakum, miệng hố rộng 60m này hình thành sau một vụ nổ khí gas năm 1971. Chính quyền Turkmenistan khi đó đã yêu cầu châm lửa đốt bên trong hố do lo ngại thứ khí độc hại này có thể đe dọa đến con người, thảm thực vật và động vật hoang dã trong khu vực.

Ban đầu, các chuyên gia dự đoán khí gas sẽ nhanh chóng bị đốt hết, nhưng bằng cách nào đó, nó vẫn tiếp tục phun lửa cho đến tận ngày hôm nay. Theo truyền thông địa phương, chiếc hố khổng lồ luôn cháy đỏ lửa thường được so sánh như cánh cổng đi vào thế giới bên kia vì vẻ đẹp đầy đáng sợ của nó.