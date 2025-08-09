Giải độc đắc Powerball trị giá 1,8 tỷ USD chính thức có chủ

Hai người may mắn từ Missouri và Texas đã trúng giải độc đắc 1,787 tỷ USD vào thứ bảy (ngày 6/9), đây là giải thưởng lớn thứ hai trong lịch sử xổ số Mỹ — sau khi khớp toàn bộ sáu con số với tấm vé của mình, theo thông báo báo chí của quan chức xổ số.
Các con số chiến thắng là: bóng trắng 11, 23, 44, 61, 62 và bóng đỏ Powerball 17. Đây Giải thưởng lớn thứ hai trong lịch sử xổ số Mỹ
Tiền thưởng sẽ được chia đều cho hai người chiến thắng, với mỗi người nhận tổng cộng 410,3 triệu USD (nếu chọn nhận một lần) hoặc 893,5 triệu USD trả dần hằng năm trước thuế, theo quan chức xổ số. Nếu chọn phương án thứ hai, họ sẽ nhận 29 khoản thanh toán hằng năm, với số tiền tăng thêm 5% mỗi năm.
Trước kỳ quay số tối 6/9, giải độc đắc đã tăng lên mức ước tính 1,8 tỷ USD trước thuế, theo quan chức xổ số đây là giải Powerball lớn thứ hai trong lịch sử, chỉ sau giải 2,04 tỷ USD trúng ở California ngày 7 tháng 11, 2022.
“Xin chúc mừng những người chiến thắng mới nhất của Powerball và cảm ơn xổ số Missouri và Texas đã bán ra các tấm vé chiến thắng,” ông Matt Strawn, Chủ tịch Nhóm Sản phẩm Powerball và Giám đốc điều hành Xổ số Iowa, phát biểu sau kỳ quay số. “Mỗi tấm vé 2 USD được bán trong kỳ quay số Powerball này đã mang đến cơ hội trúng giải cho người chơi, đồng thời cũng hỗ trợ các chương trình và dịch vụ công cộng quan trọng trong cộng đồng của họ — đó là điều đáng để ăn mừng!”
Kỳ quay số Powerball hôm thứ Bảy đã tạo ra hơn 9,9 triệu vé trúng thưởng, theo công bố từ quan chức xổ số.
Tổng cộng 18 vé được bán trên toàn nước Mỹ đã trúng giải 1 triệu USD. Những vé này được bán ở California, Colorado, Florida, Illinois, Kansas, Massachusetts, Michigan, New Jersey, New York, Ohio, Oregon, Texas và West Virginia.
Hai trong số những vé này (ở Kansas và Texas) trúng cả năm bóng trắng và đã tăng giải thưởng lên 2 triệu USD mỗi vé. Ngoài ra, còn có 232 vé trúng giải 50.000 USD.
Kỳ quay số thứ Bảy này là lần quay thứ 42 kể từ khi giải độc đắc gần nhất được trao vào ngày 31 tháng 5, 2025.
Sau kỳ quay ngày 30 tháng 8, một người đàn ông ở North Carolina chỉ còn thiếu một con số để giành giải độc đắc khổng lồ. Nhờ hệ số nhân, giải Powerball trị giá 50.000 USD của ông đã tăng gấp ba lên 150.000 USD, theo thông báo của Xổ số Giáo dục North Carolina.