Giải độc đắc Powerball trị giá 1,8 tỷ USD chính thức có chủ

Hai người may mắn từ Missouri và Texas đã trúng giải độc đắc 1,787 tỷ USD vào thứ bảy (ngày 6/9), đây là giải thưởng lớn thứ hai trong lịch sử xổ số Mỹ — sau khi khớp toàn bộ sáu con số với tấm vé của mình, theo thông báo báo chí của quan chức xổ số.

Các con số chiến thắng là: bóng trắng 11, 23, 44, 61, 62 và bóng đỏ Powerball 17. ﻿Đây Giải thưởng lớn thứ hai trong lịch sử xổ số Mỹ

Tiền thưởng sẽ được chia đều cho hai người chiến thắng, với mỗi người nhận tổng cộng 410,3 triệu USD (nếu chọn nhận một lần) hoặc 893,5 triệu USD trả dần hằng năm trước thuế, theo quan chức xổ số. Nếu chọn phương án thứ hai, họ sẽ nhận 29 khoản thanh toán hằng năm, với số tiền tăng thêm 5% mỗi năm.