Giải cứu thành công 11 người bị mưa lũ cô lập ở Bắc Ninh

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, lực lượng chức năng dầm mình trong nước, sử dụng thuyền, áo phao và dây cứu sinh để tiếp cận từng hộ dân trong khu vực ngập sâu. Sau nhiều giờ, đã giải cứu an toàn 11 người, gồm 1 cụ già, 1 người khuyết tật và 3 trẻ nhỏ; đồng thời tiếp tục vận động, hỗ trợ đưa 3 người còn lại ra khỏi vùng nguy hiểm.

Cùng thời điểm đó, tại xã Xuân Lương, Công an xã kịp thời phát hiện, tiếp cận và cứu sống cụ Lý Văn Dịp (SN 1940, trú tại bản Trại Sông) - người sống một mình trong căn nhà bị ngập sâu, phải trèo lên nóc tủ để tránh lũ. Nhờ hành động quả cảm, kịp thời và tận tâm của các chiến sĩ, cụ Dịp đã được đưa ra ngoài an toàn, hiện sức khỏe ổn định.

Trước đó, sáng cùng ngày, tại xã Đồng Kỳ, Công an xã phối hợp với lực lượng PCCC và CNCH Công an tỉnh Bắc Ninh đã dũng cảm vượt dòng nước xiết, giải cứu 5 người trong gia đình anh Vũ Đức Thọ (SN 1983, thôn Suối Dọc) bị nước lũ cô lập, đưa toàn bộ đến nơi an toàn.

Bản tin lúc 3h30 hôm nay (8/10) của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) tiếp tục lên; trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) xuống chậm; mực nước các sông khác ở Bắc Bộ đang lên.