Giải cứu 'nữ hoàng linh trưởng' quý hiếm mắc bẫy trên bán đảo Sơn Trà

Ngày 30/9, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) xác nhận một cá thể Voọc chà vá chân nâu trưởng thành vừa được người dân kịp thời giải cứu sau khi mắc bẫy thú ở bán đảo Sơn Trà.

Trước đó, sáng cùng ngày, nhóm nhiếp ảnh gia khi tác nghiệp tại khu vực Bãi Cát Vàng phát hiện con Voọc bị kẹt trong bẫy làm bằng sợi cáp treo trên cây sung. Chiếc bẫy siết chặt vào chân trước khiến cá thể này bị thương, không thể di chuyển.