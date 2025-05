Giải cứu nam sinh bị công an rởm 'bắt giam online', ép bố mẹ chuyển 1 tỷ đồng

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, sau khoảng 5 giờ tích cực truy vết, triển khai các mũi tìm kiếm, lực lượng công an phát hiện và tìm thấy nam sinh đang ở trong căn phòng tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Thanh Xuân Bắc phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội khẩn trương áp dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy tìm nam sinh viên, làm rõ vụ việc.

Ngày 4/5, Công an phường Thanh Xuân Bắc (Thanh Xuân, Hà Nội) nhận được trình báo của gia đình ông H.M. (trú tại địa bàn) về việc con trai ông là sinh viên đại học ra khỏi nhà hơn một ngày, nghi ngờ bị nhóm chủ nợ bắt cóc, đòi tiền. Ông M. đã chuyển 600 triệu đồng, tuy nhiên, các đối tượng tiếp tục đòi 400 triệu đồng.

Công an phường Thanh Xuân Bắc làm việc với bị hại.

Thời điểm lực lượng công an phát hiện, nam sinh, đang bật phòng zoom trên máy tính xách tay và điện thoại. Khi thấy lực lượng công an, các đối tượng trong phòng zoom thoát ngay ra khỏi phòng họp, tắt ứng dụng. Lúc này, nam sinh viên mới biết mình đang bị nhóm đối tượng giả danh công an, viện kiểm sát thao túng, lừa đảo khống chế qua mạng.

Tại cơ quan công an, nam sinh viên tên K. cho biết, tối 2/5, K. nhận được một cuộc điện thoại lạ của nam giới giới thiệu là Công an TP Đà Nẵng và cho biết K. liên quan một vụ rửa tiền hơn 21,6 tỷ đồng.