Giải cứu cháu bé ở một mình trong căn hộ xảy ra hỏa hoạn

Chiều 4/7, tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH - Công an TP Hà Nội) cho hay, lực lượng PCCC Công an quận Hoàng Mai và Công an quận Hai Bà Trưng vừa giải cứu một cháu bé khỏi đám cháy tại căn hộ chung cư.

Lực lượng chức năng đưa cháu bé ra khỏi căn hộ bị cháy.