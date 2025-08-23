Giải cứu bé gái 13 tuổi bị bán làm tiếp viên karaoke

Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai xác minh việc 4 gã thanh niên gồm Lê Văn Minh Hoàng (SN 2001, trú phường Hội An Đông); Nguyễn Tấn Dũng (SN 2009), Phan Văn Hoàng Duy (SN 2010), cùng trú tại phường Hội An (TP Đà Nẵng) và Thái Văn Hòa (SN 1987, trú xã Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) do liên quan đến vụ án “mua bán người, cưỡng đoạt tài sản và bắt giữ người trái pháp luật”.

Trước đó, em Trần B.N (SN 2012, trú phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) bị “Tuấn Bi” (ở nhà thuê trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn) dụ dỗ cho vay số tiền 10 triệu đồng để tiêu xài cá nhân với lãi suất cao. Sau đó, “Tuấn Bi” ép N. làm tiếp viên cho một quán karaoke để trả nợ. Được một thời gian, N. tiếp tục bị bán làm nhân viên cho nhiều quán karaoke.

Sáng 17/8, N. gọi điện cho mẹ ruột kể lại việc em bị chủ quán karaoke đánh đập, buộc trả tiền vay nếu không họ sẽ bán N. cho người khác… Sau đó, những người đang giữ N. nói chuyện với bố của N., thông báo muốn N. được thả thì phải trả 50 triệu đồng.