Giải cứu 500 công dân Ấn Độ khỏi các trung tâm tội phạm mạng ở Myanmar

Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ (MEA), nhóm công dân này đã vượt biên sang Thái Lan sau khi quân đội Myanmar mở chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm triệt phá khu phức hợp KK Pác (KK Park). Địa điểm này được xem là một trong những “đại bản doanh” của các đường dây tội phạm mạng quốc tế ở bang Shan, miền Bắc Myanmar.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal. (Ảnh: ANI)

Đại diện ngoại giao Ấn Độ tại Bangkok hiện đang phối hợp với cơ quan chức năng Thái Lan để xác minh giấy tờ tùy thân và hoàn tất thủ tục pháp lý trước khi đưa số công dân trên về nước.

Cùng ngày, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết Ấn Độ đã đề nghị hỗ trợ toàn bộ quá trình hồi hương, trong đó có kế hoạch điều một máy bay đặc biệt để đón các công dân này về nước.

Trước đó, hơn 700 lao động gồm nhiều quốc tịch, trong đó có hàng trăm người Ấn Độ, đã đào thoát khỏi khu phức hợp KK Pác khi quân đội Myanmar chiến dịch truy quét tại khu vực. Theo thống kê của giới chức Thái Lan, trong vòng một tuần qua, đã có hơn 1.500 người từ 28 quốc gia vượt biên sang Thái Lan và hiện đang được bố trí chăm sóc nhân đạo tại các trung tâm tạm trú gần khu vực biên giới sau các cuộc truy quét của nhà chức trách Myanmar.

Các khu phức hợp như KK Pác bị cáo buộc là “ổ” lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia, nơi hàng nghìn người bị cưỡng bức làm việc trong điều kiện khắc nghiệt. Liên Hợp Quốc ước tính các hoạt động này đã thu lợi hàng tỷ USD Mỹ kể từ sau đại dịch Covid-19.

Đây cũng là lần thứ hai trong năm 2025, Ấn Độ triển khai chiến dịch hồi hương công dân bị mắc kẹt tại các trung tâm tội phạm mạng ở khu vực biên giới Thái Lan - Myanmar. Hồi đầu năm nay, New Delhi đã tổ chức đưa hàng nghìn công dân về nước, sau khi họ được giải cứu khỏi các cơ sở lừa đảo trực tuyến do các băng nhóm nước ngoài điều hành.