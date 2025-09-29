Giải cứu 4 người thoát khỏi vụ sập nhà, Đại úy công an có hành động ấm áp

“Khi đưa bốn ông cháu lên xe để kiểm tra sức khỏe và đưa về nhà người thân, tôi thấy các cháu ướt sũng và lạnh. Trên xe không có khăn, nên tôi đã cởi áo của mình để các cháu lau đầu, lau người. Rất may lúc đó tôi có mặc áo mưa bên ngoài, áo trong vẫn khô nên có thể dùng được”, anh Hòa chia sẻ.

Cũng trong ngày 29/9, Công an tỉnh Thanh Hóa liên tục nhận tin báo và triển khai giải cứu người dân bị mắc kẹt do lũ lụt.

Cụ thể, lúc 11h15 cùng ngày, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 6 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa) đã giải cứu thành công 13 người tại một trang trại nuôi lợn bị cô lập trong lũ.

Đến 15h40, lực lượng cứu hộ thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục được điều động đến khu vực xã Điền Lư, nơi hai hộ gia đình gồm tám người bị cô lập giữa dòng nước lũ chảy xiết. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động hai xe bán tải cùng tám chiến sĩ đến hiện trường. Giữa trời mưa lớn và dòng nước xiết, các chiến sĩ đã phải dùng dây cứu hộ để đưa tám người dân ra ngoài an toàn.