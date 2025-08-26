Giải cứu 3 người Hàn Quốc, hé lộ đường dây sang Việt Nam làm 'việc nhẹ, lương cao'

Điều tra ban đầu cho thấy, Luo Shenghua là đối tượng cầm đầu. Các nạn nhân được tiếp cận qua mạng xã hội với lời hứa sang Việt Nam làm việc thu nhập cao. Sau khi gửi ảnh hộ chiếu, họ được chuẩn bị vé máy bay và nhập cảnh vào Việt Nam ngày 14/8 qua sân bay Tân Sơn Nhất.

Tuy nhiên, thay vì được đưa đi làm, nhóm người này bị đưa từ khách sạn ở phường Thuận Giao đến căn hộ tại chung cư Emerald Golf View. Tại đây, chúng yêu cầu các nạn nhân bán tài khoản ngân hàng hoặc nộp số tiền 4,5 triệu Won (hơn 80 triệu đồng) thì mới được thả về Hàn Quốc.

Công an xác định Luo Shenghua trực tiếp chỉ đạo, thuê Vòng Quang Tuấn, Nguyễn Thành Phúc và Lê Văn Kiểu đến căn hộ canh giữ các nạn nhân. Nhóm này được hứa trả công từ 500.000 - 1.000.000 đồng/người/ngày.

Công an TP.HCM cho biết sẽ phối hợp với công an các tỉnh, thành mở rộng điều tra đường dây đưa người nước ngoài vào Việt Nam để lừa đảo, cưỡng ép. Người dân được khuyến cáo cảnh giác trước các lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội để tránh trở thành nạn nhân.