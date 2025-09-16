Giải cứu 3 mẹ con mắc kẹt trong ngôi nhà đang cháy ở Hà Nội

Khoảng 22h12 ngày 15/9, một vụ cháy xảy ra tại nhà dân trên đường Nguyễn Viết Xuân (phường Hà Đông, Hà Nội).

Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Hà Nội đã điều động Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) khu vực số 4, 15 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH xuất 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.