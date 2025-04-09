Giải cứu 2 du khách Nga bị lạc khi leo núi Cô Tiên ở Nha Trang

Đến khoảng 1 giờ 30 cùng ngày, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy- cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa điều động tổ công tác cùng phương tiện lên đường đi tìm kiếm.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ phối hợp các lực lượng liên quan tổ chức tìm kiếm hai du khách. Đến gần 2 giờ ngày 4-9, lực lượng cứu nạn, cứu hộ tìm thấy hai du khách trên núi Cô Tiên.

Hai du khách tên là Kurohkin Sergei (38 tuổi) và Tikhov Aleksei (31 tuổi, cùng quốc tịch Nga). Sau khi được giải cứu, đưa xuống núi chăm sóc, hiện sức khỏe cả hai du khách đã ổn định.