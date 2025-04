Giải cứu 18 cô gái bị giam lỏng trong quán karaoke, massage ở Bắc Giang

Ngày 27/4, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Dương Thị Thảo (SN 1995, chủ cơ sở kinh doanh karaoke, massage Moonlight), (SN 1997, trú tại phường Lương Sơn, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) và Hoàng Thị Ngọc (SN 1995, trú tại xã Văn Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) về tội Giữ người trái pháp luật.

Dương Đình Kiên, Dương Phương Thảo và Hoàng Thị Ngọc tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang)

Theo cơ quan Công an, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện tại cơ sở kinh doanh karaoke, massage Moonlight có biểu hiện giam giữ các thanh, thiếu niên nữ làm việc tại đây nên đã lập kế hoạch đấu tranh, làm rõ.

Kiểm tra cơ sở kinh doanh này, lực lượng chức năng phát hiệ 18 thiếu nữ đang bị giam lỏng. Trong số này có hai cháu 13 và 14 tuổi, số còn lại từ 16 đến 20 tuổi, chủ yếu đến từ các tỉnh miền núi phía Bắc.