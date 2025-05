Giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia 2025- VPL-S6 khởi động, sẵn sàng đi vào lịch sử

Ở sân chơi bóng đá 7 người, đây là năm thứ 4 liên tiếp SABECO đồng hành cùng VPL với vai trò đối tác chiến lược. Sự đồng hành này không chỉ góp phần nâng tầm hình ảnh, quy mô và uy tín của giải, mà còn thể hiện rõ cam kết của SABECO trong việc lan tỏa lối sống năng động, thúc đẩy gắn kết cộng đồng và khơi dậy niềm tự hào dân tộc thông qua thể thao.

Giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia Bia Saigon Dragon Cup 2025 khởi động với quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Từ mùa giải năm 2022, với sự đồng hành và phối hợp của SABECO, VPL đã từng bước được nâng tầm về mặt hình ảnh, quy mô, uy tín và sức ảnh hưởng, từ 3 lên 5 khu vực. Số nhà tài trợ cũng tăng dần theo mỗi năm và đến năm 2024 ghi nhận hơn 100 đơn vị lớn nhỏ cùng đồng hành, cùng hơn 200.000 lượt khán giả xem tại sân và hơn 45 triệu lượt xem trực tiếp qua các nền tảng. Những con số ấn tượng này phần nào chứng minh sức hút và uy tín ngày một nâng cao của giải đấu trong cộng đồng yêu bóng đá.

Năm nay, giải đấu sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 18/5 tới đồng thời tại 8 khu vực trên toàn quốc gồm: Khu vực miền Bắc (Hà Nội); Khu vực miền Nam (TP.HCM); Khu vực Tây Nguyên (Gia Lai); Khu vực miền Tây (Cần Thơ); Khu vực Đông Bắc (Hải Phòng); Khu vực Bắc Trung bộ (Nghệ An); Khu vực miền Trung (Đà Nẵng) và Khu vực Nam Trung bộ (Khánh Hoà). Các đội bóng mạnh nhất của khu vực sẽ tham gia tranh tài tại ngày hội lớn Vòng chung kết toàn quốc diễn ra tại Hà Nội vào cuối tháng 7.

Cựu danh thủ Dương Hồng Sơn cùng các cầu thủ Hai Long, Tuấn Hải (Hà Nội FC) có mặt ở buổi họp báo.

Dự kiến sẽ có tổng cộng 60 đội bóng sẽ tham gia thi đấu ở 248 trận đấu, tăng gần 100 trận so với mùa giải năm 2024. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy sự phát triển và chuyên nghiệp hóa theo thời gian của hệ thống giải, khẳng định vị thế của giải bóng đá 7 người với quy mô lớn nhất từ trước đến nay nhận được sự ủng hộ chủ trương tổ chức từ Cục Thể Dục Thể Thao (Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch).

Đặc biệt, giải đấu năm nay đánh dấu lần đầu tiên trận đấu showmatch đặc biệt được tổ chức, nơi những gương mặt xuất sắc nhất của sân chơi 7 người có cơ hội sát cánh cùng các ngôi sao bóng đá chuyên nghiệp, tuyển thủ và cựu tuyển thủ Việt Nam, từ đó truyền cảm hứng và tiếp lửa đam mê cho thế hệ trẻ. Đây sẽ là một trong những hoạt động quan trọng giúp VPL phát huy vai trò là món ăn tinh thần ý nghĩa đối với giới mộ điệu bóng đá và hơn thế nữa còn là những ngày hội với sức lan tỏa rộng khắp.

Bên cạnh đó, cũng trong năm nay, SABECO và VietFootball sẽ viết tiếp câu chuyện lan tỏa và nâng tầm loại hình bóng đá đặc sắc của Việt Nam lên quy mô khu vực thông qua mùa thứ 3 của giải 7 người Quốc tế dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 8 với sự góp mặt của đại diện đến từ khu vực, châu lục gồm Thái Lan, Indonesia, Malaysia…

Từ mục tiêu và quan điểm xuyên suốt của VietFootball trong hành trình 13 năm với tư cách là đơn vị tiên phong xây dựng, phát triển loại hình bóng đá 7 người - một “đặc sản” của bóng đá Việt Nam, VPL, với sự chung tay của SABECO, đặt mục tiêu khẳng định vị thế là giải bóng đá 7 người hàng đầu và uy tín, có nhiều đóng góp vào việc thúc đẩy, quảng bá và góp phần gây dựng thêm chân đế vững chắc cho bóng đá nước nhà.

Ông Phạm Ngọc Tuấn – Tổng giám đốc VietFootball, Trưởng BTC giải phát biểu tại buổi họp báo.

Ông Phạm Ngọc Tuấn – Tổng giám đốc VietFootball, Trưởng BTC giải chia sẻ: “Chúng tôi rất trân trọng và tự hào vì có một đối tác chiến lược như SABECO. Thông qua việc tài trợ chính liên tiếp nhiều năm cho Giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia (VPL), SABECO đã chắp cánh cho bóng đá 7 người dần trở thành loại hình bóng đá quốc dân tại Việt Nam. Với sự đầu tư của SABECO, qua mỗi năm VPL đều có những bước phát triển mạnh mẽ hơn về cả lượng và chất. Đặc biệt mùa giải 2025 này, VPL sẽ được tổ chức với quy mô lớn nhất trong lịch sử là 8 khu vực trên toàn quốc. VietFootball tin tưởng rằng cùng với tâm huyết đồng hành dài lâu và mạnh mẽ của SABECO, chúng tôi sẽ tiếp tục cùng nhau phát triển giải VPL và loại hình bóng đá 7 người tại Việt Nam sâu rộng hơn nữa, góp sức tạo chân đế vững chắc cho nền bóng đá, thông qua đó truyền cảm hứng cho tinh thần thể thao, tinh thần dân tộc, vì một Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên vươn mình”.

Với vai trò là một trong những doanh nghiệp phát triển bền vững hàng đầu tại Việt Nam, SABECO xem thể thao là một phần trong cam kết phát triển bền vững, vừa lan tỏa lối sống tích cực, vừa đóng góp vào nền tảng văn hóa và tinh thần đoàn kết cộng đồng.

Ông Lester Tan, tổng giám đốc SABECO chia sẻ: “Tại SABECO, chúng tôi xem thể thao là nền tảng hiệu quả để nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc, tinh thần bền bỉ, gắn kết cộng đồng và lan tỏa những giá trị tích cực cho xã hội. Do đó, SABECO thông qua thương hiệu Bia Saigon đã và đang đồng hành cùng nhiều hoạt động thể thao Việt Nam nói chung và của Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam nói riêng từ năm 2022 đến nay. Giải bóng đá 7 người VPL là một trong những sáng kiến thể thao cộng đồng dài hạn mà SABECO không chỉ đồng hành với vai trò là nhà tài trợ chính, mà còn trực tiếp phối hợp cùng VietFootball trong vai trò đối tác chiến lược. Mong muốn của chúng tôi là góp phần nâng tầm bóng đá 7 người không chuyên, một loại hình thể thao mang đậm văn hóa Việt vươn cao vươn xa hơn nữa. Đây cũng là cách mà SABECO hiện thực hóa cam kết phát triển cộng đồng, kiến tạo giá trị tích cực và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước”.

Với khẩu hiệu “Bóng đá vì cộng đồng”, VPL-S6 tiếp tục lan tỏa tinh thần thể thao, khơi dậy niềm đam mê bóng đá và thúc đẩy lối sống năng động trong cộng đồng. Giải đấu nhận được sự đồng hành từ Cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, các Sở VH-TT&DL, cùng các đối tác và đặc biệt là sự phối hợp chiến lược của SABECO.

Đồng thời, đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng “Tuần lễ Bóng đá Thế giới” do FIFA và Liên Hợp Quốc phát động (21–25/5/2025) với chủ đề “Cùng nhau chúng ta mạnh mẽ hơn” (Together, We Are Stronger), qua đó khẳng định vai trò của bóng đá trong việc kết nối cộng đồng, vượt qua ranh giới về văn hóa, ngôn ngữ và quốc gia.

Toàn bộ các trận đấu thuộc giải VPL-S6 sẽ được phát sóng trực tiếp trên hệ sinh thái của Truyền hình MyTV và Meta Multimedia - đơn vị sở hữu bản quyền hình ảnh giải đấu sân 7 hàng đầu Việt Nam.