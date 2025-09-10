‘Giấc ngủ yên đầu tiên’ sau hai năm ròng rã xung đột ở Gaza

Lần đầu tiên sau hai năm, Dải Gaza trải qua một đêm yên tĩnh hiếm hoi khi không còn tiếng máy bay không người lái, phản lực cơ và pháo kích.

Giấc ngủ yên hiếm hoi ở Gaza

Theo tường thuật của phóng viên hãng Al Jazeera tại Dải Gaza, khung cảnh đêm 8-10 rạng sáng 9-10 khác hẳn mọi đêm trước đó.

“Chúng tôi lái xe qua các khu vực và trại tạm cư, nơi có vô số lều bạt. Hầu như không thấy ai trên đường, mọi người đều đang ngủ trong lều” - người này nói.

Lều tạm trú trong trại tị nạn Nuseirat dành cho người Palestine ở trung tâm Dải Gaza ngày 5-10. Ảnh: Khames Alrefi/ Anadolu

Trong nhiều tuần qua, người dân Gaza không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Họ luôn phải cảnh giác, căng thẳng vì những đợt không kích liên tục từ máy bay không người lái, chiến đấu cơ và pháo binh.