Giấc mơ Quả bóng vàng từ một hậu vệ cánh bình dị

Lịch sử bóng đá từng chứng kiến Fabio Cannavaro, một trung vệ, giành Quả bóng vàng năm 2006 sau hành trình vô địch World Cup cùng tuyển Ý. Điều đó nhắc nhở giới mộ điệu rằng, nếu một cầu thủ phòng ngự đủ xuất sắc, biết đâu kịch bản ấy hoàn toàn có thể lặp lại. Nhưng đối với một hậu vệ cánh, hành trình ấy còn gian nan gấp bội.

Thế nhưng, chính anh cũng hiểu cuộc chơi Quả bóng vàng vốn được thiết kế cho các cầu thủ tấn công. “Cuối cùng thì mọi người đều tập trung vào các tiền đạo”, Cucurella chia sẻ, “Họ bật tivi và muốn xem ai ghi bàn, và tôi là người đầu tiên! Tôi hiểu rằng những người bỏ phiếu thường ưu tiên lối chơi hấp dẫn nhất, nhưng một trung vệ đã từng chiến thắng trước đây, và điều đó có thể xảy ra một lần nữa”.

Để thuyết phục các lá phiếu, một cầu thủ không chỉ cần chơi hay, mà còn phải mang lại những khoảnh khắc bùng nổ, góp phần định hình chiến thắng cho cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia, điều vốn hiếm thấy ở vị trí vốn thường âm thầm hy sinh vì tập thể.

Hiện tại, những ứng viên hàng đầu cho Quả bóng vàng 2025 gần như đều là các tiền đạo, trong đó nổi bật là Lamine Yamal, thần đồng 18 tuổi của Barcelona, cùng Ousmane Dembele, ngôi sao đang thăng hoa trong màu áo PSG. Cả hai đều có mùa giải bùng nổ về mặt bàn thắng và ảnh hưởng, khiến khoảng cách giữa các cầu thủ phòng ngự với danh hiệu cá nhân này lại thêm phần xa vời.

Dẫu vậy, ước mơ của Cucurella không chỉ là khát vọng cá nhân, mà còn là lời nhắc về sự công bằng trong bóng đá hiện đại. Khi chiến thuật ngày càng phức tạp, vai trò của hậu vệ cánh đã thay đổi. Họ không còn đơn thuần phòng ngự, mà chính là mắt xích quan trọng trong việc triển khai tấn công, tạo áp lực, và đôi khi chính họ cũng là người thay đổi cục diện trận đấu.

Giấc mơ Quả bóng vàng không lụi tàn trong nỗ lực của Cucurella. Ảnh: EPA.

Một Quả bóng vàng cho hậu vệ cánh, nếu thành hiện thực là lời khẳng định xứng đáng cho những người chơi ở vị trí vốn thầm lặng nhưng đầy chiến lược này.

Ngày 22-9, khi cái tên chủ nhân Quả bóng vàng 2025 được xướng lên, dù không phải Marc Cucurella nhưng câu chuyện mà hậu vệ người Tây Ban Nha khơi lên sẽ khiến người ta suy nghĩ. Bởi ngay cả ở những vị trí tưởng như không có cơ hội, khát vọng và sự kiên trì vẫn có thể viết lại lịch sử, nếu không phải hôm nay, thì có thể là một ngày không xa.