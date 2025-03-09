Giấc mơ Quả bóng vàng của Yamal

Ngày 22-9, trái tim người hâm mộ đổ dồn về Paris, nơi Nhà hát du Chatelet sẽ một lần nữa chứng kiến khoảnh khắc lịch sử khi một cái tên được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới để giành Quả bóng vàng.

Không còn Cristiano Ronaldo, không còn Lionel Messi, hai biểu tượng đã thống trị suốt hơn một thập kỷ. Bóng đá bước vào kỷ nguyên mới, với những tài năng trẻ, những siêu sao đang đạt độ chín, tất cả cùng hướng về chiếc cúp mạ vàng đầy mơ ước. Năm nay, người chiến thắng năm ngoái Rodri không có tên trong danh sách rút gọn 30 cầu thủ do chấn thương kéo dài, đồng nghĩa chắc chắn một gương mặt mới sẽ đăng quang.

Trong số những ứng viên hàng đầu, cái tên gây chú ý nhất chính là Lamine Yamal, viên ngọc sáng của Barcelona. Mới 18 tuổi, chàng trai người Tây Ban Nha đã trải qua mùa giải 2024-2025 bùng nổ, góp công lớn vào cú ăn ba quốc nội của Barca với 18 bàn thắng và 25 kiến tạo sau 55 trận.