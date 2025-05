Giấc mơ ngành công nghiệp bán dẫn vẫn đau đáu với doanh nghiệp Việt

“Năm 1987, tôi tốt nghiệp bằng giỏi Khoa Điện tử - Viễn thông của Đại học Bách Khoa Hà Nội nên được tham gia vào đề án luôn. Nhóm nghiên cứu của chúng tôi hồi đó có khá nhiều đặc quyền, như được báo cáo thẳng lên Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Chúng tôi được tiếp cận với nhiều tài liệu, gồm cả các tài liệu bí mật, các tài liệu “xách tay” từ nước ngoài về BIOS (Basic Input/Output System).

“Năm 1986, Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia đã có đề án sản xuất, chế tạo máy tính tại Việt Nam. Đây được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Viện và giao trực tiếp cho phòng Tin học của Viện Vi điện tử” Ông Nguyễn Trung Chính Chủ tịch CMC

Ngay cả việc nhập dây chuyền sản xuất máy tính từ nước ngoài, dù rất khó khăn, nhưng Viện cũng đã nhập được. Nhờ có dây chuyền này, sau khi hoàn thiện thiết kế, chúng tôi đã sản xuất được sản phẩm mẫu đầu tiên gọi là “prototype”, và được sản xuất ở mức thử nghiệm 100 chiếc. Những sản phầm này được gọi là “máy tính Bác Tô” (lấy theo tên của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng). “Máy tính Bác Tô” sử dụng CPU 12 bit của Hitachi, RAM Dynamic, có bảng mạch chính, ổ đĩa 1.44’’, bàn phím, hệ phát triển EPROM... Giai đoạn ấy, việc Việt Nam nghiên cứu sản xuất máy tính chip 12bit được đánh giá là khá mạnh dạn vì thế giới mới đang trong giai đoạn đầu chuyển đổi từ 8 bit lên 16 bit”, ông Nguyễn Trung Chính kể.

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch CMC cho biết, có những lúc, Việt Nam đã có chiến lược đầu tư cho công nghệ rất đáng tự hào, nhưng cũng có những giai đoạn, vì thiếu chính sách tốt, thiếu sự bảo vệ thị trường nên chưa thể thành công.

Chưa thỏa mãn với “máy tính Bác Tô” bản thử nghiệm, ông Chính tiếp tục nghiên cứu và được phép thuê Đài Loan (Trung Quốc) sản xuất bo mạch chủ (mainboard). Thời đó, Viện Nghiên cứu nằm trong chế độ bảo mật của Nhà nước nên mọi tài sản trí tuệ đều đặt ở Viện, nhân viên tuyệt đối không được mang tài liệu về nhà.

“Tôi còn nhớ rõ hôm ấy là Chủ nhật, đó là ngày các kỹ sư đã hoàn thiện thiết kế bo mạch chủ, in ra bản film để hôm sau chuyển sang Đài Loan sản xuất hàng loạt. Đúng hôm ấy, Viện bị cháy. Tất cả tài liệu, thiết kế... đều bị thiêu rụi. Nếu không có vụ cháy đó thì năm 1989, Việt Nam đã có máy tính Made in Vietnam ngang ngửa với thế giới do Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia nghiên cứu và sản xuất.

Viện cháy có nghĩa là những hệ thống quan trọng như hệ thống thiết kế mạch chuyên dụng colorcam của Tây đức, toàn bộ thiết kế được tự động hoá phần lớn… đều bị cháy hết. Trị giá cả máy và phần mềm vào khoảng 100 nghìn USD. Có thể con số vài trăm nghìn bây giờ không ý nghĩa lắm nhưng vào thập niên 80, khi chúng ta ăn ko đủ no và còn phải độn bo bo thì mới hiểu được, mất mát đó lớn thế nào.