Giá xi măng tăng đồng loạt 100.000 đồng/tấn từ 20/3

Theo Vicem Hà Tiên, mặc dù doanh nghiệp đã cố gắng tìm giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, tối đa hóa hiệu quả sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu nhưng vẫn không thể bù đắp chi phí đầu vào tăng cao như hiện nay. Do đó, Vicem Hà Tiên phải xem xét cân đối lại giá bán xi măng để đảm bảo bù đắp một phần chi phí ngày càng tăng cao.

Dự báo, các nhà sản xuất xi măng trong nước sẽ tiếp tục công bố mức điều chỉnh giá bán trong những ngày tới.

Điều chỉnh tăng giá bán xi măng là việc chẳng đặng đừng khi chi phí sản xuất tăng rất mạnh trong thời gian qua, trong đó tác động mạnh nhất là giá xăng dầu và giá than.

Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) cho biết, không phải bây giờ chi phí đầu vào sản xuất xi măng mới tăng. Thực tế, năm 2021, giá cả vật tư, nguyên, nhiên liệu đầu vào cho sản xuất xi măng tăng cao so với năm 2020, trong đó, có thời điểm, than nhập khẩu tăng khoảng 300%: giá than bình quân tháng 10/2021 là 240 - 250 USD/tấn, trong khi đó tháng 10/2020 là 75 - 80 USD/tấn; Thạch cao tăng khoảng 40%...đã khiến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp giảm sút.