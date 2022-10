- Giá xăng trong nước liệu có tăng lần thứ 3 liên tiếp?

Như vậy, giá vàng miếng của SJC và Doji tại Hà Nội vào hôm nay (26/10) cùng tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, mở cửa thị trường hôm nay (ngày 26/10), giá vàng miếng của SJC niêm yết tại thị trường Hà Nội ở mốc 66,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,42 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch ngày 25/10.

Khoảng cách chênh lệch giữa mua vào - bán ra của giá vàng miếng dao động từ 1-1,02 triệu đồng/lượng.

- TP.HCM thu hút hơn 4,78 tỷ USD từ dòng kiều hối

Trong 9 tháng đầu năm 2022, lượng kiều hối chảy về địa bàn TP.HCM đạt hơn 4,78 tỷ USD, tăng 51% so với cuối tháng 6 năm nay và bằng 68% so với năm 2021.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM cho biết, tổng lượng kiều hối chuyển về TP.HCM trong 9 tháng đầu năm 2022 đạt hơn 4,78 tỷ USD, tăng 51% so với cuối tháng 6 năm nay và bằng 68% so với năm 2021. Kiều hối từ đầu năm đến nay giảm so với cùng kỳ năm trước, trong bối cảnh lạm phát và suy giảm kinh tế tại một số khu vực và quốc gia trên thế giới.

- Tài sản của Elon Musk bốc hơi hơn 100 tỷ USD trong chưa đầy một năm

Chỉ trong vòng gần một năm kể từ tháng 11 năm ngoái, Elon Musk đã mất hơn 100 tỷ USD. Con số này tương đương với 1/3 khối lượng tài sản của vị tỷ phú giàu nhất hành tinh.

Vào tháng 11 năm ngoái, CEO Elon Musk của Tesla đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử có được khối tài sản khổng lồ trị giá 300 tỷ USD. Nhưng hiện giờ, con số đó chỉ còn lại khoảng 209 tỷ USD. Vị tỷ phú giàu nhất hành tinh đã đánh mất hơn 100 tỷ USD trong khối tài sản của mình.

Từ mức đỉnh điểm vào ngày 4/11/2021, tài sản của Musk đã giảm gần 35%, từ 320,3 tỷ USD xuống còn 209,4 tỷ USD vào cuối phiên giao dịch hôm 20/10. Nguyên nhân lớn nhất được cho là do giá cổ phiếu Tesla giảm mạnh. Chỉ riêng trong tháng này, tài sản của Musk đã giảm 28 tỷ USD.