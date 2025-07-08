Giá xăng tăng vượt mốc 20.000 đồng/lít

Như vậy, giá xăng trong nước đã tăng 2 phiên liên tiếp. Hiện tại, giá nhiên liệu này ở mức thấp trong hơn 4 năm qua, tương đương thời điểm tháng 6/2021. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 18 lần, giảm 15 lần. Dầu diesel có 16 lần tăng, 15 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây; thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, trong kỳ điều chỉnh ngày 07/8/2025, Liên Bộ Công Thương - Tài chính không thực hiện trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.

Việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu do các thương nhân đầu mối và phân phối quyết định, nhưng không được thực hiện sớm hơn 15h00 ngày 07/8/2025.

Thời điểm áp dụng mức giá cơ sở mới sẽ kéo dài đến trước kỳ công bố kế tiếp của Bộ Công Thương. Các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định tại các Nghị định và Thông tư hiện hành về quản lý kinh doanh xăng dầu và sử dụng Quỹ Bình ổn.