Giá xăng tăng vượt mốc 20.000 đồng/lít

Chiều 7/8, liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu. Thời gian áp dụng là từ 15h cùng ngày.
Cơ quan điều hành quyết định tăng 200 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và tăng 230 đồng/lít với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 19.600 đồng/lít và xăng RON 95 là 20.070 đồng/lít.
Trong khi đó, giá dầu tiếp tục được điều chỉnh tăng giảm trái chiều trong kỳ điều hành này. Cụ thể, dầu diesel giảm 260 đồng/lít còn 18.800 đồng/lít, dầu hỏa giảm 50 đồng/lít còn 18.660 đồng/lít; dầu mazut tăng 110 đồng/kg lên mức 15.640 đồng/kg. Cơ quan điều hành vẫn duy trì không trích hay chi quỹ bình ổn giá.
Như vậy, giá xăng trong nước đã tăng 2 phiên liên tiếp. Hiện tại, giá nhiên liệu này ở mức thấp trong hơn 4 năm qua, tương đương thời điểm tháng 6/2021. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 18 lần, giảm 15 lần. Dầu diesel có 16 lần tăng, 15 lần giảm và một lần giữ nguyên.
Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây; thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, trong kỳ điều chỉnh ngày 07/8/2025, Liên Bộ Công Thương - Tài chính không thực hiện trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.
Việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu do các thương nhân đầu mối và phân phối quyết định, nhưng không được thực hiện sớm hơn 15h00 ngày 07/8/2025.
Thời điểm áp dụng mức giá cơ sở mới sẽ kéo dài đến trước kỳ công bố kế tiếp của Bộ Công Thương. Các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định tại các Nghị định và Thông tư hiện hành về quản lý kinh doanh xăng dầu và sử dụng Quỹ Bình ổn.