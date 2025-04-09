Giá xăng tăng phiên thứ 3 liên tiếp

Thanh Phượng (Tổng hợp)| 04/09/2025 14:54

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15h hôm nay (4/9), sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

1754558353-9da43104-2a7e-44e6-ae6e-f6d459c9f520.jpg

Trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95-III ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường

Trong kỳ điều chỉnh ngày 4/9, không thực hiện trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng. Theo đó, kể từ 15h00 ngày 4/9, giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu được áp dụng như sau:

Giá xăng E5RON92 tăng so với kỳ điều chỉnh trước, có giá 19.851 đồng/lít (tăng 80 đồng/lít). Giá xăng RON95-III tăng so với kỳ điều chỉnh trước, có giá 20.439 đồng/lít (tăng 76 đồng/lít).

Giá các mặt hàng dầu cũng đồng loạt tăng. Trong đó, dầu diesel 0.05S có giá 18.473 đồng/lít (tăng 116 đồng/lít); dầu hỏa có mức giá mới 18.314 đồng/lít (tăng 89 đồng/lít); dầu mazut có giá 15.376 đồng/kg (tăng 116 đồng/kg).

Như vậy, giá xăng trong nước đã tăng 3 phiên liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 21 lần, giảm 16 lần. Dầu diesel có 18 lần tăng, 17 lần giảm và một lần giữ nguyên.﻿

Theo Tổng hợp
