Giá xăng tăng phiên thứ 3 liên tiếp

Trong kỳ điều chỉnh ngày 4/9, không thực hiện trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng. Theo đó, kể từ 15h00 ngày 4/9, giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu được áp dụng như sau:

Giá xăng E5RON92 tăng so với kỳ điều chỉnh trước, có giá 19.851 đồng/lít (tăng 80 đồng/lít). Giá xăng RON95-III tăng so với kỳ điều chỉnh trước, có giá 20.439 đồng/lít (tăng 76 đồng/lít).

Giá các mặt hàng dầu cũng đồng loạt tăng. Trong đó, dầu diesel 0.05S có giá 18.473 đồng/lít (tăng 116 đồng/lít); dầu hỏa có mức giá mới 18.314 đồng/lít (tăng 89 đồng/lít); dầu mazut có giá 15.376 đồng/kg (tăng 116 đồng/kg).

Như vậy, giá xăng trong nước đã tăng 3 phiên liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 21 lần, giảm 16 lần. Dầu diesel có 18 lần tăng, 17 lần giảm và một lần giữ nguyên.﻿