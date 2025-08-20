Giá xăng ngày mai dự báo tăng trở lại

Giá dầu thế giới tuần trước tiếp tục lao dốc, đánh dấu tuần thứ hai liên tiếp giá dầu "bốc hơi". Tính chung cả tuần qua, giá dầu WTI giảm 1,7% trong khi giá dầu Brent mất 1,1%.

Đến phiên giao dịch đầu tuần này (18/8), giá dầu thế giới bật tăng hơn 1% khi thị trường theo dõi cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelenskiy.

Ở phiên giao dịch 19/8, giá dầu thế giới quay đầu giảm khi các nhà đầu tư đặt cược vào khả năng đạt được một thỏa thuận có thể chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.