Giá xăng ngày mai dự báo tăng, giá dầu tăng mạnh hơn

Giá dầu thế giới tuần qua tăng mạnh do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Nga, Iraq, Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn do Ukraine gia tăng tấn công vào hạ tầng năng lượng của Nga; tín hiệu phục hồi kinh tế từ Mỹ và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục hạ lãi suất.

Tính chung trong tuần qua, giá dầu WTI tăng 4,85% còn giá dầu Brent tăng 5,2% so với tuần trước đó.

Tuy nhiên, đến phiên giao dịch đầu tuần này (29/9), giá dầu thế giới giảm hơn 3%, khi thị trường phản ứng trước thông tin OPEC+ dự kiến tiếp tục tăng sản lượng khai thác dầu vào tháng 11 cộng với việc Iraq nối lại hoạt động xuất khẩu dầu từ khu vực Kurdistan của nước này sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm hơn 1% trong phiên giao dịch 30/9, trong bối cảnh các nhà đầu tư lo ngại về khả năng dư cung khi OPEC+ được cho là sẽ đẩy mạnh tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11.