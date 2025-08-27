Giá xăng ngày mai có thể tăng lần thứ 2 liên tiếp

Giá dầu thế giới tuần qua chứng kiến nhiều biến động khi thị trường dầu mỏ thế giới chịu tác động từ cả yếu tố cung - cầu cũng như tình hình địa chính trị.

Tính chung cả tuần qua, giá dầu Brent tăng 2,9% trong khi giá dầu WTI tăng 1,4%, đánh dấu tuần tăng giá đầu tiên sau 3 tuần giảm giá liên tiếp.

Đến phiên giao dịch đầu tuần này (25/8), giá dầu thế giới tăng hơn 1% do các nhà đầu tư lo ngại Mỹ có thể áp thêm lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Nga và các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga có thể làm gián đoạn nguồn cung.

Tuy nhiên, tới phiên giao dịch 26/8, giá dầu thế giới lại quay đầu giảm hơn 2% do các nhà đầu tư thận trọng trước những diễn biến liên quan đến thuế quan của Mỹ và nguy cơ gián đoạn nguồn cung nhiên liệu từ Nga.