Giá xăng ngày mai có thể đảo chiều đi xuống

Giá dầu thế giới tuần qua ghi nhận 2 phiên tăng và 3 phiên giảm. Giá dầu tuần trước chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố như: Fed hạ lãi suất; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm, tồn kho sản phẩm chưng cất tăng; xung đột quân sự Nga - Ukraine...

Trong phiên giao dịch đầu tuần này (22/9), giá dầu thế giới giảm nhẹ, khi lo ngại về nguồn cung dư thừa lấn át căng thẳng địa chính trị.

Tuy nhiên, đến phiên giao dịch ngày 23/9, giá dầu thế giới bật tăng hơn 1 USD/thùng do việc tái khởi động xuất khẩu dầu từ khu vực Kurdistan của Iraq bị đình trệ.