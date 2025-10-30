Giá xăng lên sát 20.500 đồng một lít

Chiều 30/10, liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu. Thời gian áp dụng từ 15h cùng ngày.
Theo đó, cơ quan điều hành quyết định tăng 710 đồng/lít với xăng E5RON92 và tăng 760 đồng/lít với xăng RON95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5RON92 là 19.760 đồng/lít và xăng RON95 là 20.480 đồng/lít.
Dầu diesel bật tăng 1.320 đồng/lít lên 19.200 đồng/lít, dầu hỏa tăng 1.160 đồng/lít lên 19.270 đồng/lít; dầu mazut tăng 540 đồng/kg lên mức 14.630 đồng/kg.
Không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.
Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 23/10/2025 - 29/10/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ tuyên bố trừng phạt 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga; các cuộc đàm phán thương mại mới của Mỹ với Ấn Độ và Trung Quốc; OPEC+ dự kiến tăng nhẹ sản lượng khai thác dầu trong tháng 12; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, tập trung vào cơ sở năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng mạnh.
Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 23/10/2025 và kỳ điều hành ngày 30/10/2025 là: 79,326 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 3,951 USD/thùng, tương đương tăng 5,24%); 82,158 USD/thùng xăng RON95 (tăng 3,955 USD/thùng, tương đương tăng 5,06%); 90,928 USD/thùng dầu hỏa (tăng 6,573 USD/thùng, tương đương tăng 7,79%); 90,942 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 7,459 USD/thùng, tương đương tăng 8,93%); 387,642 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 19,084 USD/tấn, tương đương tăng 5,18%).
Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.
Như vậy, giá xăng trong nước đã bật tăng chỉ sau một phiên giảm. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 25 lần, giảm 20 lần. Dầu diesel có 22 lần tăng, 21 lần giảm và một lần giữ nguyên.