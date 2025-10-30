Giá xăng lên sát 20.500 đồng một lít

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 23/10/2025 - 29/10/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ tuyên bố trừng phạt 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga; các cuộc đàm phán thương mại mới của Mỹ với Ấn Độ và Trung Quốc; OPEC+ dự kiến tăng nhẹ sản lượng khai thác dầu trong tháng 12; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, tập trung vào cơ sở năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng mạnh.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 23/10/2025 và kỳ điều hành ngày 30/10/2025 là: 79,326 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 3,951 USD/thùng, tương đương tăng 5,24%); 82,158 USD/thùng xăng RON95 (tăng 3,955 USD/thùng, tương đương tăng 5,06%); 90,928 USD/thùng dầu hỏa (tăng 6,573 USD/thùng, tương đương tăng 7,79%); 90,942 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 7,459 USD/thùng, tương đương tăng 8,93%); 387,642 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 19,084 USD/tấn, tương đương tăng 5,18%).