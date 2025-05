Giá xăng giảm nhẹ, giá dầu tăng cao nhất tới 350 đồng/lít

Ở kỳ điều hành vào thứ Năm tuần trước, xăng E5RON92 tăng 403 đồng/lít so với kỳ trước, lên 19.180 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 415 đồng/lít so với kỳ trước, lên 19.594 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S tăng 419 đồng/lít so với kỳ trước, lên 17.228 đồng/lít; dầu hỏa tăng 285 đồng/lít so với kỳ trước, lên 17.226 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S tăng 627 đồng/kg so với kỳ trước lên 16.160 đồng/kg.

Rạng sáng nay 22-5, trên các trang dữ liệu giao dịch giá dầu thô như Tranding Economics và Oilprice, (hồi 7 giờ 10 phút, giờ Việt Nam), giá dầu thô thế giới bất ngờ lao dốc sau hai phiên tăng mạnh.