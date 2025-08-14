Giá xăng giảm còn hơn 19.000 đồng/lít

Chiều 14/8, Liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định.
Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.
Cụ thể, xăng E5RON92 ở mức 19.354 đồng/lít, giảm 254 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Xăng RON95 hiện 19.884 đồng/lít, giảm 190 đồng/lít.
Dầu diesel 0.05S giảm 723 đồng/lít, còn 18.077 đồng/lít. Dầu hỏa không cao hơn 18.020 đồng/lít, giảm 640 đồng/lít. Dầu mazut ở mức 15.268 đồng/kg, giảm 379 đồng/kg.
Kỳ điều hành này, liên bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.
Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON95 đã qua 17 lần tăng giá, 15 lần giảm giá. Giá dầu diesel qua 15 lần tăng, 16 lần giảm và một lần giữ nguyên.