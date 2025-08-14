Giá xăng giảm còn hơn 19.000 đồng/lít

Dầu diesel 0.05S giảm 723 đồng/lít, còn 18.077 đồng/lít. Dầu hỏa không cao hơn 18.020 đồng/lít, giảm 640 đồng/lít. Dầu mazut ở mức 15.268 đồng/kg, giảm 379 đồng/kg.

Kỳ điều hành này, liên bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON95 đã qua 17 lần tăng giá, 15 lần giảm giá. Giá dầu diesel qua 15 lần tăng, 16 lần giảm và một lần giữ nguyên.﻿