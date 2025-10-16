Giá xăng đồng loạt tăng

Kể từ 15 giờ ngày 16/10, giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu được áp dụng như sau: xăng E5RON92 không có cao hơn 19.226 đồng/lít, tăng 88 đồng/lít so với giá hiện hành; xăng RON95 không cao hơn 19.903 đồng/lít, tăng 174 đồng/lít so với giá hiện hành; dầu diesel không cao hơn 18.423 đồng/lít, giảm 181 đồng/lít so với giá hiện hành; dầu hỏa không cao hơn 18.406 đồng/lít, giảm 28 đồng/lít so với giá hiện hành; dầu mazut không cao hơn 14.371 đồng/kg, giảm 437 đồng/kg so với giá hiện hành.

Kỳ này, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.