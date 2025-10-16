Giá xăng đồng loạt tăng

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu, áp dụng từ 15 giờ chiều nay (16/10).
Kể từ 15 giờ ngày 16/10, giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu được áp dụng như sau: xăng E5RON92 không có cao hơn 19.226 đồng/lít, tăng 88 đồng/lít so với giá hiện hành; xăng RON95 không cao hơn 19.903 đồng/lít, tăng 174 đồng/lít so với giá hiện hành; dầu diesel không cao hơn 18.423 đồng/lít, giảm 181 đồng/lít so với giá hiện hành; dầu hỏa không cao hơn 18.406 đồng/lít, giảm 28 đồng/lít so với giá hiện hành; dầu mazut không cao hơn 14.371 đồng/kg, giảm 437 đồng/kg so với giá hiện hành.
Kỳ này, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.
Thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành từ ngày 9/10 đến 15/10/2025 chịu tác động của nhiều yếu tố như việc OPEC+ công bố tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11 nhưng ở mức thấp hơn dự kiến, nhu cầu dầu toàn cầu suy yếu và xung đột Nga – Ukraine vẫn tiếp diễn với việc Ukraine tăng cường tấn công vào các cơ sở năng lượng của Nga. Những yếu tố này khiến giá xăng dầu thế giới những ngày qua biến động lên xuống tùy mặt hàng, song xu hướng chung là giảm.
Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa hai kỳ điều hành ngày 9/10 và 16/10/2025 cụ thể: xăng E5RON92 ở mức 76,294 USD/thùng (tăng 0,20%), xăng RON95 đạt 79,062 USD/thùng (tăng 0,94%), dầu hỏa 85,944 USD/thùng (giảm 0,41%), dầu diesel 86,462 USD/thùng (giảm 1,37%) và dầu mazut 377,872 USD/tấn (giảm 3,77%).
Trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.