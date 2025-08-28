Giá xăng dầu tiếp tục tăng

Theo đó cơ quan điều hành quyết định tăng 310 đồng/lít với xăng E5RON92 và tăng 270 đồng/lít với xăng RON95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5RON92 là 19.770 đồng/lít và xăng RON95 là 20.360 đồng/lít.

Trong kỳ điều chỉnh ngày 28/8, giá xăng tiếp tục tăng trở lại.

Tương tự, giá dầu cũng tăng trong kỳ điều hành này. Cụ thể, dầu diesel tăng 450 đồng/lít lên 18.350 đồng/lít, dầu hỏa tăng 410 đồng/lít lên 18.220 đồng/lít; dầu mazut tăng 150 đồng/kg lên mức 15.260 đồng/kg. Cơ quan điều hành vẫn duy trì không trích hay chi quỹ bình ổn giá.

Không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut