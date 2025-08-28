Giá xăng dầu tiếp tục tăng

Trong kỳ điều chỉnh ngày 28/8, giá xăng tiếp tục tăng trở lại.
Theo đó cơ quan điều hành quyết định tăng 310 đồng/lít với xăng E5RON92 và tăng 270 đồng/lít với xăng RON95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5RON92 là 19.770 đồng/lít và xăng RON95 là 20.360 đồng/lít.
Tương tự, giá dầu cũng tăng trong kỳ điều hành này. Cụ thể, dầu diesel tăng 450 đồng/lít lên 18.350 đồng/lít, dầu hỏa tăng 410 đồng/lít lên 18.220 đồng/lít; dầu mazut tăng 150 đồng/kg lên mức 15.260 đồng/kg. Cơ quan điều hành vẫn duy trì không trích hay chi quỹ bình ổn giá.
Không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut
Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 21/8/2025 - 27/8/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ; dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn so với thông tin dự báo; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, 2 bên gia tăng tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.
Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 21/8/2025 và kỳ điều hành ngày 28/8/2025 là: 79,026 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 1,544 USD/thùng, tương đương tăng 1,99%); 81,294 USD/thùng xăng RON95 (tăng 1,238 USD/thùng, tương đương tăng 1,55%); 84,760 USD/thùng dầu hỏa (tăng 2,168 USD/thùng, tương đương tăng 2,62%); 85,968 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 2,392 USD/thùng, tương đương tăng 2,86%); 405,362 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 4,294 USD/tấn, tương đương tăng 1,07%).
Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tăng tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.
Như vậy, giá xăng trong nước đã tăng 2 phiên liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, xăng RON95 tăng 20 lần, giảm 16 lần. Dầu diesel có 17 lần tăng, 17 lần giảm và một lần giữ nguyên.