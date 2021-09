Giá xăng dầu tăng từ chiều 10/9

Chi sử dụng quỹ đối với xăng E5 RON 92 ở mức cao là 900 đồng/lít. Các mặt hàng còn lại không được chi.

Theo Bộ Công Thương, giá bình quân các sản phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 10/9/2021 cụ thể như sau: 79,207 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 1,621 USD/thùng, tương đương tăng 2,09% so với kỳ trước); 81,196 USD/thùng xăng RON95 (tăng 1,610 USD/thùng, tương đương tăng 2,02% so với kỳ trước); 75,867 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 3,791 USD/thùng, tương đương tăng 5,26% so với kỳ trước); 76,190 USD/thùng dầu hỏa (tăng 3,604 USD/thùng, tương đương tăng 4,96% so với kỳ trước); 446,411 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (tăng 44,107 USD/tấn, tương đương tăng 10,96% so với kỳ trước).

Trước đó, thị trường trải qua 2 lần giảm giá xăng và 2 lần giảm giá dầu. Tại kỳ điều hành gần đây nhất (26/8), giá xăng E5 RON 92 giảm 607 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 550 đồng/lít. Các loại dầu cũng giảm dao động 350-500 đồng/lít. Trong đó, dầu diesel giảm 510 đồng/lít; dầu hỏa giảm hơn 410 đồng/lít; dầu mazut giảm 350 đồng/kg.