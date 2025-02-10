Giá xăng dầu quay đầu đi lên

Trong khi đó, giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 19.030 đồng/lít, tăng 380 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Tương tự, giá xăng E5 RON 92 tăng 10 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.620 đồng/lít.

Giá dầu hỏa cũng tăng 380 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán không cao hơn 19.000 đồng/lít.

Giá dầu mazut đắt thêm 170 đồng/kg so với cách đây 7 ngày, giá bán lẻ tăng lên mức 15.370 đồng/kg.

Như vậy, giá xăng trong nước đã đảo chiều đi lên sau khi giảm vào tuần trước.

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 25/9), giá xăng được điều chỉnh giảm 368-443 đồng/lít. Giá dầu diesel cũng giảm 47 đồng/lít.