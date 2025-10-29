Giá xăng dầu ngày mai có khả năng tăng mạnh

Trên thị trường thế giới, giá dầu tuần trước ghi nhận biến động mạnh với 2 phiên giảm và 3 phiên tăng. Tính chung cả tuần qua, giá dầu tăng hơn 7%, mức tăng hàng tuần mạnh nhất kể từ giữa tháng 6.

Đến phiên giao dịch đầu tuần này (27/10), giá dầu thế giới giảm nhẹ. Giá dầu đi xuống trong bối cảnh kế hoạch tăng sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) tiếp tục lấn át kỳ vọng về một khuôn khổ thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung cùng với tác động của việc Mỹ áp lệnh trừng phạt mạnh tay đối với Nga.

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm khoảng 2% trong phiên giao dịch 28/10, khi giới đầu tư đánh giá tác động của các biện pháp trừng phạt mới từ Mỹ đối với hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga, đồng thời theo dõi khả năng OPEC+ sẽ tăng sản lượng trong thời gian tới.