Giá xăng dầu hôm nay (9-9): Đảo chiều tăng sau quyết định tăng sản lượng của OPEC+

Giá dầu thế giới

Theo Oilprice, giá dầu Brent tăng 0,70 USD/thùng (tương đương 1,07%), lên 66,20 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 0,57 USD/thùng (tương đương 0,92%), lên 62,44 USD/thùng. Tuần trước, giá dầu giảm hơn 3% do báo cáo việc làm yếu kém của Mỹ làm dấy lên lo ngại nhu cầu năng lượng.

Giá dầu thế giới đảo chiều tăng trong phiên giao dịch ngày 8-9, sau khi OPEC+ quyết định tăng sản lượng khai thác dầu từ tháng 10. Ảnh minh họa: Anadolu Ajaisu

“Thị trường đã đi trước một bước so với dự đoán về việc OPEC+ tăng sản lượng khai thác dầu. Đây là phản ứng điển hình của kịch bản “bán tin đồn, mua sự thật”, Trưởng phòng Chiến lược hàng hóa Ole Hansen của Saxo Bank, nhận định.

Ngay sau quyết định tăng sản lượng của OPEC+, Saudi Arabia - nhà xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới đã hạ giá bán chính thức dầu thô Arab Light cho thị trường châu Á.