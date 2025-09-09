Giá xăng dầu hôm nay (9-9): Đảo chiều tăng sau quyết định tăng sản lượng của OPEC+

Giá dầu thế giới
Theo Oilprice, giá dầu Brent tăng 0,70 USD/thùng (tương đương 1,07%), lên 66,20 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 0,57 USD/thùng (tương đương 0,92%), lên 62,44 USD/thùng. Tuần trước, giá dầu giảm hơn 3% do báo cáo việc làm yếu kém của Mỹ làm dấy lên lo ngại nhu cầu năng lượng.
|Giá dầu thế giới đảo chiều tăng trong phiên giao dịch ngày 8-9, sau khi OPEC+ quyết định tăng sản lượng khai thác dầu từ tháng 10. Ảnh minh họa: Anadolu Ajaisu
“Thị trường đã đi trước một bước so với dự đoán về việc OPEC+ tăng sản lượng khai thác dầu. Đây là phản ứng điển hình của kịch bản “bán tin đồn, mua sự thật”, Trưởng phòng Chiến lược hàng hóa Ole Hansen của Saxo Bank, nhận định.
Ngay sau quyết định tăng sản lượng của OPEC+, Saudi Arabia - nhà xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới đã hạ giá bán chính thức dầu thô Arab Light cho thị trường châu Á.
Ông Claudio Galimberti, Giám đốc phân tích thị trường toàn cầu tại Rystad Energy cho rằng, động thái này cho thấy Riyadh và các đồng minh đang ưu tiên bảo vệ thị phần hơn là bảo vệ giá. Việc bổ sung nguồn cung vào một thị trường đang hướng tới thặng dư là động thái tấn công, không phải phòng thủ.
Từ tháng 4 đến nay, OPEC+ đã liên tục nâng sản lượng khai thác dầu sau thời gian dài cắt giảm để hỗ trợ giá dầu. Tuy nhiên, mức tăng mới 137.000 thùng/ngày từ tháng 10 - thấp hơn đáng kể so với 555.000 thùng/ngày trong tháng 8 và 9, cũng như 411.000 thùng/ngày trong tháng 6 và 7.
Các nhà phân tích đánh giá tác động của quyết định này sẽ hạn chế do một số thành viên vốn đã sản xuất vượt hạn ngạch. Sản lượng gia tăng phần lớn có thể là lượng dầu đã có mặt trên thị trường.
|Ảnh minh họa: Business Day
Cùng ngày, OPEC công bố lịch trình bù đắp sản lượng vượt hạn ngạch của sáu thành viên. Theo đó, các nước này phải cắt giảm hằng tháng từ 190.000 đến 829.000 thùng/ngày, từ nay đến tháng 6-2026 để tuân thủ hạn ngạch.
Ngoài ra, giá dầu còn được hỗ trợ bởi dự đoán nguồn cung toàn cầu có thể thắt chặt hơn nếu Mỹ tăng cường trừng phạt Nga.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ Nhật tuyên bố, sẵn sàng bước vào giai đoạn hai của các biện pháp trừng phạt liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine, bao gồm khả năng nhắm vào các khách hàng mua dầu của Nga.
Ông Toshitaka Tazawa, chuyên gia phân tích tại Fujitomi Securities nhận định, kỳ vọng này đang tạo lực đỡ cho giá dầu. Trong khi đó, ông Frederic Lasserre, Giám đốc nghiên cứu toàn cầu của Gunvor cảnh báo, các biện pháp trừng phạt mới có thể làm gián đoạn dòng chảy dầu thô.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 9-9, cụ thể như sau:
| - Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.851 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.439 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.473 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.314 đồng/lít
- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.376 đồng/kg
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15 giờ ngày 4-9. Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 80 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 76 đồng/lít, dầu diesel tăng 116 đồng/lít, dầu hỏa tăng 89 đồng/lít, dầu mazut tăng 116 đồng/kg.
Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.
HOÀNG TRƯỜNG