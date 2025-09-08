Giá xăng dầu hôm nay (9-8): Ổn định

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới phần lớn ổn định vào thứ Sáu khi thị trường chờ đợi cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong những ngày tới. Tuy nhiên, giá dầu đã ghi nhận mức giảm hàng tuần mạnh nhất kể từ cuối tháng 6 do triển vọng kinh tế bị ảnh hưởng bởi các chính sách thuế quan của Mỹ.

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 8-8, giá dầu Brent tăng 0,16 USD/thùng, tương đương 0,2%, lên mức 66,59 USD/thùng; giá dầu WTI giữ nguyên ở mức 63,88 USD/thùng.

Tính chung cả tuần, giá dầu Brent giảm 4,4% còn giá dầu WTI giảm 5,1% so với giá đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của tuần trước.