Giá xăng dầu hôm nay (9-8): Ổn định

Giá dầu thế giới
Giá dầu thế giới phần lớn ổn định vào thứ Sáu khi thị trường chờ đợi cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong những ngày tới. Tuy nhiên, giá dầu đã ghi nhận mức giảm hàng tuần mạnh nhất kể từ cuối tháng 6 do triển vọng kinh tế bị ảnh hưởng bởi các chính sách thuế quan của Mỹ.
Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 8-8, giá dầu Brent tăng 0,16 USD/thùng, tương đương 0,2%, lên mức 66,59 USD/thùng; giá dầu WTI giữ nguyên ở mức 63,88 USD/thùng.
Tính chung cả tuần, giá dầu Brent giảm 4,4% còn giá dầu WTI giảm 5,1% so với giá đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của tuần trước.
|Giá dầu thế giới ổn định trong phiên giao dịch ngày 8-8. Ảnh minh họa: Reuters
Theo Bloomberg, Washington và Moscow đang đàm phán về địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể diễn ra ngay trong tuần tới. Thỏa thuận tiềm năng này có thể mở đường cho việc nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Nga, diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại đang gia tăng giữa Mỹ và những nước mua dầu từ Nga.
Trong tuần, Tổng thống Donald Trump đã bất ngờ áp thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ như một động thái trừng phạt New Delhi vì tiếp tục mua dầu của Nga; đồng thời cũng ám chỉ Trung Quốc, khách hàng mua dầu lớn nhất của Nga, có thể chịu mức thuế tương tự.
Giới phân tích nhận định thị trường đang bị chi phối bởi các thông tin liên quan đến cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Bên cạnh đó, việc Mỹ tăng thuế nhập khẩu đối với một loạt đối tác thương mại đã có hiệu lực từ ngày 7-8 cũng gây áp lực lên triển vọng tăng trưởng và nhu cầu dầu thô.
|Ảnh minh họa: Business Day
Về nguồn cung dầu, OPEC+ vừa đồng ý tăng sản lượng thêm 547.000 thùng/ngày trong tháng 9, tiếp tục chiến lược giành lại thị phần. Số giàn khoan dầu đang hoạt động của Mỹ tuần này cũng tăng thêm 1 giàn, lên 411 giàn.
Về chính sách tiền tệ, Tổng thống Donald Trump thông báo ông đã chọn Chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế của Nhà Trắng Stephen Miran để đề cử vào Hội đồng Thống đốc của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), làm dấy lên kỳ vọng Fed sẽ có chính sách tiền tệ nới lỏng hơn. Lãi suất thấp hơn sẽ làm giảm chi phí vay tiêu dùng và có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cũng như nhu cầu dầu mỏ.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 9-8, cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.608 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.074 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.800 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.660 đồng/lít
- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.647 đồng/kg
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ chiều 7-8. Theo đó, giá xăng E5RON92 tăng 207 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 234 đồng/lít, dầu diesel giảm 268 đồng/lít, dầu hỏa giảm 54 đồng/lít, dầu mazut tăng 114 đồng/kg.
Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.
Cũng theo liên Bộ, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Thông tin cập nhật về chính sách thuế của Mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu của các đối tác thương mại; OPEC+ quyết định tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 9; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn... Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua biến động lên, xuống tùy từng mặt hàng.
ĐỨC AN