Giá xăng dầu hôm nay (9-7): Tiếp tục tăng

Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), sản lượng dầu của nước này trong năm 2025 được dự báo sẽ thấp hơn so với ước tính trước đó. Nguyên nhân là do giá dầu thấp trong thời gian qua đã khiến các nhà sản xuất trong nước hạn chế mở rộng hoạt động khai thác.

Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế 50% đối với mặt hàng đồng - kim loại có vai trò quan trọng trong các ngành công nghiệp chiến lược như quốc phòng, sản xuất xe điện và năng lượng. Thông tin này đã khiến thị trường bất ngờ và đẩy giá đồng lên mức kỷ lục mới.

Bên cạnh đó, tình hình an ninh hàng hải tại Biển Đỏ tiếp tục diễn biến phức tạp khi 3 thủy thủ thiệt mạng ngoài khơi Yemen trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái và tàu cao tốc nhắm vào tàu hàng Eternity C mang cờ Liberia, do Hy Lạp vận hành. Đây là vụ tấn công nghiêm trọng thứ hai chỉ trong một ngày sau thời gian dài yên ắng.

Các cuộc tấn công đã buộc nhiều tàu chở dầu, khí đốt và hàng hóa năng lượng khác phải thay đổi lộ trình, kéo theo chi phí vận chuyển tăng cao và tạo thêm sức ép lên thị trường năng lượng toàn cầu.

Ngoài các yếu tố địa chính trị, giới phân tích cũng ghi nhận hoạt động che đậy các vị thế bán khống kỹ thuật sau khi giá dầu Brent vượt mốc 70 USD/thùng - ngưỡng kháng cự mang tính tâm lý quan trọng - đã góp phần giữ vững đà tăng. Bên cạnh đó, biên lợi nhuận lọc dầu tăng cao, do giá xăng và dầu diesel tại Mỹ tăng liên tục trong thời gian gần đây, cũng là yếu tố hỗ trợ thị trường.