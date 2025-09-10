Giá xăng dầu hôm nay (9-10): Tiếp tục tăng

Giá dầu thế giới
Giá dầu tăng khoảng 1% trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, khi giới giao dịch cho rằng việc đàm phán hòa bình tại Ukraine không có tiến triển sẽ khiến các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây đối với Nga vẫn tiếp tục được duy trì.
Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 8-10, giá dầu Brent tăng 0,80 USD/thùng, tương đương 1,2%, lên mức 66,25 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 0,82 USD/thùng, tương đương 1,3%, lên mức 62,55 USD/thùng.
Đây là mức giá đóng cửa phiên cao nhất kể từ ngày 30-9 đối với dầu Brent và kể từ ngày 29-9 đối với dầu WTI.
|Giá dầu tăng khoảng 1% trong phiên giao dịch ngày 8-10. Ảnh minh họa: Reuters
Một nhà ngoại giao cấp cao của Nga cho biết “động lực để đạt một thỏa thuận hòa bình với Ukraine gần như đã cạn kiệt”. Giới phân tích nhận định nếu có thỏa thuận hòa bình, nguồn cung dầu từ Nga có thể tăng trở lại trên thị trường toàn cầu. Theo dữ liệu năng lượng của Mỹ, Nga là nhà sản xuất dầu lớn thứ hai thế giới trong năm 2024, chỉ sau Mỹ.
Theo hãng tin Interfax, Phó thủ tướng Nga Alexander Novak vừa cho biết bất chấp các lệnh trừng phạt, Nga vẫn đang gia tăng sản lượng dầu và trong tháng trước gần đạt hạn ngạch sản lượng cam kết trong OPEC+.
Ngành năng lượng của Moscow đã chịu sức ép nghiêm trọng trong hai tháng gần đây do bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine, chủ yếu nhắm vào các nhà máy lọc dầu.
Một yếu tố cũng góp phần hỗ trợ giá dầu là việc các nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất. Trong bối cảnh chính phủ Mỹ tạm thời đóng cửa, phần lớn dữ liệu kinh tế không được công bố, nhưng biên bản cuộc họp hai ngày 16 và 17-9 cho thấy các quan chức của Fed nhận định rủi ro đối với thị trường lao động đã tăng lên, đủ để biện minh cho việc hạ lãi suất, dù nhiều người vẫn lo ngại về vấn đề lạm phát cao.
Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp hai ngày 28 và 29-10 sắp tới. Lãi suất thấp hơn có thể kích thích tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ dầu.
|Ảnh minh họa: Reuters
Giá dầu giữ đà tăng khi giới đầu tư tập trung vào dữ liệu cho thấy lượng dầu tiêu thụ tại Mỹ tăng, dù mức tồn kho dầu thô ở nước này lớn hơn dự báo.
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết trong tuần kết thúc ngày 3-10, lượng dầu thô trong kho của các doanh nghiệp Mỹ tăng thêm 3,7 triệu thùng, cao hơn nhiều so với mức tăng 1,9 triệu thùng theo khảo sát của Reuters trước đó.
Tuy nhiên, EIA cũng cho biết tổng lượng sản phẩm dầu mỏ cung cấp trong tuần - thước đo tiêu thụ dầu nội địa, đã tăng lên 21,99 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 12-2022.
“Các con số về nhu cầu thực sự rất mạnh và điều đó sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường dầu”, ông Phil Flynn, chuyên gia cấp cao tại Price Futures Group nhận định.
Tính từ đầu tuần, giá dầu đã tăng khoảng 3% sau khi OPEC+ công bố mức tăng sản lượng thấp hơn dự kiến cho tháng 11.
Ngày 5-10, OPEC+ thông báo sẽ tăng sản lượng dầu thêm 137.000 thùng/ngày từ tháng 11. Nhóm đã lựa chọn duy trì mức tăng hàng tháng khá khiêm tốn, trong bối cảnh những lo ngại dai dẳng về nguy cơ dư cung sắp tới.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 9-10 cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.624 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.209 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 19.038 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 19.005 đồng/lít
- Dầu mazut 180 CST 3.5S: Không cao hơn 15.370 đồng/kg
Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ chiều 2-10. Theo đó, giá xăng dầu đồng loạt bật tăng. Giá xăng tăng 6 - 44 đồng/lít; giá dầu tăng 161 - 380 đồng/lít. Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 6 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 44 đồng/lít, dầu diesel tăng 380 đồng/lít, dầu hỏa tăng 377 đồng/lít và dầu mazut tăng 161 đồng/kg.
Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.
ĐỨC AN