Giá xăng dầu hôm nay (9-10): Tiếp tục tăng

Giá dầu thế giới

Giá dầu tăng khoảng 1% trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, khi giới giao dịch cho rằng việc đàm phán hòa bình tại Ukraine không có tiến triển sẽ khiến các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây đối với Nga vẫn tiếp tục được duy trì.

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 8-10, giá dầu Brent tăng 0,80 USD/thùng, tương đương 1,2%, lên mức 66,25 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 0,82 USD/thùng, tương đương 1,3%, lên mức 62,55 USD/thùng.

Đây là mức giá đóng cửa phiên cao nhất kể từ ngày 30-9 đối với dầu Brent và kể từ ngày 29-9 đối với dầu WTI.

Giá dầu tăng khoảng 1% trong phiên giao dịch ngày 8-10. Ảnh minh họa: Reuters

Một nhà ngoại giao cấp cao của Nga cho biết “động lực để đạt một thỏa thuận hòa bình với Ukraine gần như đã cạn kiệt”. Giới phân tích nhận định nếu có thỏa thuận hòa bình, nguồn cung dầu từ Nga có thể tăng trở lại trên thị trường toàn cầu. Theo dữ liệu năng lượng của Mỹ, Nga là nhà sản xuất dầu lớn thứ hai thế giới trong năm 2024, chỉ sau Mỹ.