Giá xăng dầu hôm nay (8-9): Xu hướng giảm giá

Một trong những yếu tố chính gây sức ép lên giá dầu hiện nay là việc OPEC+ tăng sản lượng khai thác dầu thêm 137.000 thùng/ngày kể từ tháng 10-2025. Đây được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược phục hồi thị phần của OPEC+, giữa bối cảnh nhu cầu dầu toàn cầu có dấu hiệu suy yếu. Điều này sẽ tạo áp lực lớn khiến giá dầu giảm.

Theo Reuters, quyết định của OPEC+ đánh dấu việc rút lại nhanh hơn dự kiến 1,65 triệu thùng/ngày lượng dầu đã lên kế hoạch cắt giảm, vốn ban đầu có lịch trình kéo dài đến cuối năm 2026. Trong khi đó, tồn kho dầu thô của Mỹ trong tuần qua tăng thêm 2,4 triệu thùng, trái ngược với dự báo giảm của giới phân tích.

“Việc OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng khai thác dầu kể từ tháng 10 cho thấy rõ ràng rằng mục tiêu hàng đầu hiện nay là mở rộng thị phần, chứ không phải hỗ trợ giá dầu”, ông Tamas Varga, chuyên gia phân tích cấp cao tại Công ty tư vấn và môi giới năng lượng PVM Oil Associates, nhận định.

Theo chuyên gia Ole Hvalbye từ Ngân hàng SEB, việc OPEC+ điều chỉnh tăng sản lượng khai thác dầu theo các hạn ngạch mới khiến thị trường dầu mỏ có thể rơi vào tình trạng dư cung đáng kể từ tháng 9-2025 đến hết năm 2026. Trong trường hợp không có biện pháp kiềm chế bổ sung, lượng tồn kho sẽ tiếp tục gia tăng.