Giá xăng dầu hôm nay (8-9): Xu hướng giảm giá

Giá dầu thế giới
Theo Oilprice, lúc 5 giờ 30 phút ngày 8-9 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 0,14 USD/thùng (tương đương 0,21%), lên 65,64 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 0,10 USD/thùng (tương đương 0,16%), lên 61,97 USD/thùng.
|Giá dầu thế giới dự báo giảm trong tuần này trong bối cảnh OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng khai thác dầu kể từ tháng 10. Ảnh minh họa: Reuters
Một trong những yếu tố chính gây sức ép lên giá dầu hiện nay là việc OPEC+ tăng sản lượng khai thác dầu thêm 137.000 thùng/ngày kể từ tháng 10-2025. Đây được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược phục hồi thị phần của OPEC+, giữa bối cảnh nhu cầu dầu toàn cầu có dấu hiệu suy yếu. Điều này sẽ tạo áp lực lớn khiến giá dầu giảm.
Theo Reuters, quyết định của OPEC+ đánh dấu việc rút lại nhanh hơn dự kiến 1,65 triệu thùng/ngày lượng dầu đã lên kế hoạch cắt giảm, vốn ban đầu có lịch trình kéo dài đến cuối năm 2026. Trong khi đó, tồn kho dầu thô của Mỹ trong tuần qua tăng thêm 2,4 triệu thùng, trái ngược với dự báo giảm của giới phân tích.
“Việc OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng khai thác dầu kể từ tháng 10 cho thấy rõ ràng rằng mục tiêu hàng đầu hiện nay là mở rộng thị phần, chứ không phải hỗ trợ giá dầu”, ông Tamas Varga, chuyên gia phân tích cấp cao tại Công ty tư vấn và môi giới năng lượng PVM Oil Associates, nhận định.
Theo chuyên gia Ole Hvalbye từ Ngân hàng SEB, việc OPEC+ điều chỉnh tăng sản lượng khai thác dầu theo các hạn ngạch mới khiến thị trường dầu mỏ có thể rơi vào tình trạng dư cung đáng kể từ tháng 9-2025 đến hết năm 2026. Trong trường hợp không có biện pháp kiềm chế bổ sung, lượng tồn kho sẽ tiếp tục gia tăng.
|Tồn kho xăng dầu tại Mỹ tiếp tục tăng sẽ tạo áp lực lớn khiến giá dầu giảm. Ảnh minh họa: Getty
Bên cạnh đó, các số liệu kinh tế không mấy khả quan cũng gây áp lực lên giá dầu, làm ảnh hưởng đến triển vọng nhu cầu tiêu thụ. Bộ Lao động Mỹ cho biết, số lượng vị trí tuyển dụng việc làm đã giảm mạnh hơn dự kiến, xuống còn 7,181 triệu việc làm trong tháng 7. Trước đó, theo khảo sát của Reuters, dự báo con số này là 7,378 triệu việc làm. Ngoài ra, lĩnh vực sản xuất của Mỹ cũng ghi nhận tháng suy giảm thứ sáu liên tiếp.
Dựa trên các dữ liệu hiện tại, giới phân tích nhận định, giá dầu trong tuần tới nhiều khả năng sẽ giảm trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn và nhu cầu tiêu thụ năng lượng có dấu hiệu suy yếu. Cùng với đó, dữ liệu tồn kho xăng dầu tại Mỹ tiếp tục tăng và việc OPEC+ tiếp tục điều chỉnh tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 10 sẽ đóng vai trò then chốt đối với xu hướng giá dầu trong những tuần tới.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 8-9, cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.851 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.439 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.473 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.314 đồng/lít
- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.376 đồng/kg
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15 giờ ngày 4-9. Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 80 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 76 đồng/lít, dầu diesel tăng 116 đồng/lít, dầu hỏa tăng 89 đồng/lít, dầu mazut tăng 116 đồng/kg.
Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.
Cũng theo liên Bộ, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ họp vào ngày 7-9; đồng USD giảm giá; xung đột quân sự Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn... Các yếu tố trên khiến giá xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.
HOÀNG TRƯỜNG