Giá xăng dầu hôm nay (8-8): Tiếp tục giảm

Giá dầu thế giới

Giá dầu tiếp tục giảm phiên thứ 6 liên tiếp sau khi Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump trong vài ngày tới, làm dấy lên kỳ vọng về một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 7-8, giá dầu Brent giảm 46 cent/thùng, tương đương 0,7%, xuống còn 66,43 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 47 cent/thùng, tương đương 0,7%, xuống còn 63,88 USD/thùng.

Ông Yuri Ushakov, cố vấn của Tổng thống Nga cho biết, cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ diễn ra trong vài ngày tới, đây là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ năm 2021. Trước đó, một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump dự kiến gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin sớm nhất là vào tuần tới.