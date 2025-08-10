Giá xăng dầu hôm nay (8-10): OPEC+ thận trọng trước dự báo dư cung dầu toàn cầu

Giá dầu thế giới

Giá dầu ổn định trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, khi giới đầu tư cân nhắc mức tăng sản lượng dầu thấp hơn kỳ vọng của OPEC+ trong tháng 11, cùng những dấu hiệu cho thấy khả năng dư cung trên thị trường.

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 7-10, giá dầu Brent giảm 0,02 USD/thùng, tương đương 0,03%, xuống 65,45 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 0,04 USD/thùng, tương đương 0,06%, lên 61,73 USD/thùng.

Giá dầu thế giới ổn định trong phiên giao dịch ngày 7-10. Ảnh minh họa: Reuters

Giá cả hai loại dầu đều tăng hơn 1% trong phiên giao dịch trước đó, sau khi OPEC+ thông báo sẽ tăng sản lượng dầu thêm 137.000 thùng/ngày từ tháng 11.