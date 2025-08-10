Giá xăng dầu hôm nay (8-10): OPEC+ thận trọng trước dự báo dư cung dầu toàn cầu

Giá dầu thế giới
Giá dầu ổn định trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, khi giới đầu tư cân nhắc mức tăng sản lượng dầu thấp hơn kỳ vọng của OPEC+ trong tháng 11, cùng những dấu hiệu cho thấy khả năng dư cung trên thị trường.
Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 7-10, giá dầu Brent giảm 0,02 USD/thùng, tương đương 0,03%, xuống 65,45 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 0,04 USD/thùng, tương đương 0,06%, lên 61,73 USD/thùng.
|Giá dầu thế giới ổn định trong phiên giao dịch ngày 7-10. Ảnh minh họa: Reuters
Giá cả hai loại dầu đều tăng hơn 1% trong phiên giao dịch trước đó, sau khi OPEC+ thông báo sẽ tăng sản lượng dầu thêm 137.000 thùng/ngày từ tháng 11.
Theo các nhà phân tích của ING, động thái này trái ngược với kỳ vọng của thị trường về một đợt tăng sản lượng mạnh mẽ hơn, cho thấy OPEC+ vẫn thận trọng trước dự báo dư cung dầu toàn cầu trong quý IV năm nay cũng như trong năm tới.
Chuyên gia phân tích Alex Hodes của StoneX nhận định, tâm lý thị trường vẫn trầm lắng, đặc biệt sau khi Saudi Arabia quyết định giữ nguyên giá bán chính thức đối với dầu Arab Light xuất khẩu sang châu Á. Trong khi các nhà máy lọc dầu châu Á được Reuters khảo sát từng dự đoán giá bán sẽ tăng nhẹ, kỳ vọng này đã suy yếu sau khi nguồn cung dầu Trung Đông gia tăng, khiến mức chênh lệch giá giảm xuống thấp nhất trong vòng 22 tháng vào tuần trước.
Trong ngắn hạn, một số chuyên gia dự đoán, mùa bảo dưỡng nhà máy lọc dầu sắp tới tại Trung Đông sẽ giúp hạn chế đà tăng của giá dầu.
|Ảnh minh họa: Reuters
Các yếu tố địa chính trị tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường dầu mỏ, xung đột giữa Nga và Ukraine tác động đến giá năng lượng và làm gia tăng bất ổn về nguồn cung dầu của Nga.
Nhà máy lọc dầu Kirishi - một trong những cơ sở lớn nhất của Nga - đã phải dừng hoạt động tại phân xưởng chế biến dầu chủ chốt, sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái hôm 4-10. Hai nguồn tin trong ngành cho biết, việc khôi phục hoạt động dự kiến sẽ kéo dài khoảng một tháng.
Số liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API) vừa công bố cho thấy tồn kho dầu thô tại Mỹ tăng, trong khi tồn kho xăng và nhiên liệu chưng cất giảm trong tuần kết thúc ngày 3-10. Theo Reuters, lượng dầu thô dự trữ của Mỹ tăng 2,78 triệu thùng, trong khi tồn kho xăng giảm 1,25 triệu thùng và nhiên liệu chưng cất giảm 1,82 triệu thùng.
Tại Trung Quốc, quốc gia này đang đẩy nhanh việc xây dựng các kho dự trữ dầu, như một phần trong chiến lược tăng cường tích trữ năng lượng.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 8-10 cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.624 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.209 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 19.038 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 19.005 đồng/lít
- Dầu mazut 180 CST 3.5S: Không cao hơn 15.370 đồng/kg
Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ chiều 2-10. Theo đó, giá xăng dầu đồng loạt bật tăng. Giá xăng tăng 6 - 44 đồng/lít; giá dầu tăng 161 - 380 đồng/lít. Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 6 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 44 đồng/lít, dầu diesel tăng 380 đồng/lít, dầu hỏa tăng 377 đồng/lít và dầu mazut tăng 161 đồng/kg.
Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.
ĐỨC AN