Giá xăng dầu hôm nay (7-8): Chìm trong sắc đỏ

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm trong phiên giao dịch thứ Tư, chạm mức thấp nhất trong vòng 8 tuần qua, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Nga có tiến triển, khiến giới đầu tư cảm thấy không chắc chắn về khả năng Mỹ áp thêm lệnh trừng phạt lên Moscow.

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 6-8, giá dầu Brent giảm 0,75 USD/thùng (tương đương 1,1%), xuống còn 66,89 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 0,81 USD/thùng (tương đương 1,2%), xuống còn 64,35 USD/thùng.

Đây là phiên giảm thứ năm liên tiếp của cả hai loại dầu, giá dầu Brent chạm mức thấp nhất kể từ ngày 10-6 và giá dầu WTI thấp nhất kể từ ngày 5-6.