Giá xăng dầu hôm nay (7-8): Chìm trong sắc đỏ

Giá dầu thế giới
Giá dầu thế giới tiếp tục giảm trong phiên giao dịch thứ Tư, chạm mức thấp nhất trong vòng 8 tuần qua, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Nga có tiến triển, khiến giới đầu tư cảm thấy không chắc chắn về khả năng Mỹ áp thêm lệnh trừng phạt lên Moscow.
Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 6-8, giá dầu Brent giảm 0,75 USD/thùng (tương đương 1,1%), xuống còn 66,89 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 0,81 USD/thùng (tương đương 1,2%), xuống còn 64,35 USD/thùng.
Đây là phiên giảm thứ năm liên tiếp của cả hai loại dầu, giá dầu Brent chạm mức thấp nhất kể từ ngày 10-6 và giá dầu WTI thấp nhất kể từ ngày 5-6.
|Giá dầu tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày 6-8. Ảnh: Boston
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Đặc phái viên Steve Witkoff vừa đạt “tiến bộ đáng kể” tại cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra vào ngày 6-8, trong bối cảnh thời hạn Tổng thống Donald Trump đưa ra cho Nga để giải quyết xung đột với Ukraine sắp kết thúc vào ngày 8-8.
Nga hiện là nước sản xuất dầu thô lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ. Do đó, bất kỳ thỏa thuận nào giúp nới lỏng trừng phạt có thể tạo điều kiện để Nga xuất khẩu nhiều dầu hơn, làm gia tăng nguồn cung toàn cầu.
Trong đầu phiên giao dịch của ngày 6-8, giá dầu cũng có lúc tăng sau khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa từ Ấn Độ, với lý do nước này trực tiếp hoặc gián tiếp nhập khẩu dầu từ Nga. Mức thuế mới đối với Ấn Độ sẽ có hiệu lực sau 21 ngày. Ấn Độ và Trung Quốc là hai khách hàng lớn nhất nhập khẩu dầu từ Nga.
Theo Reuters, ngoài yếu tố thuế và lệnh trừng phạt từ Mỹ, giới phân tích cho biết, kế hoạch tăng sản lượng của OPEC+ cũng đang tạo áp lực lên thị trường dầu trong những ngày gần đây.
|Ảnh minh họa: Oilprice
Trong một diễn biến khác, Saudi Arabia, nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, vừa thông báo tăng giá bán dầu thô cho thị trường châu Á trong tháng 9, đánh dấu tháng tăng thứ hai liên tiếp, do nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh mẽ.
Thị trường dầu cũng nhận được lực đỡ từ báo cáo vừa công bố của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy tồn kho dầu thô tại nước này giảm mạnh trong tuần kết thúc vào ngày 1-8. Điều này thể hiện nhu cầu tiêu thụ dầu đang tăng lên tại Mỹ.
Theo đó, các công ty năng lượng Mỹ đã rút 3 triệu thùng dầu khỏi kho dự trữ, cao hơn nhiều so với mức giảm 600.000 thùng mà các nhà phân tích dự báo trong cuộc khảo sát của Reuters. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn mức giảm 4,2 triệu thùng được Viện Dầu khí Mỹ (API) công bố trước đó.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 7-8, cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.401 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 19.840 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 19.068 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.714 đồng/lít
- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.533 đồng/kg.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ ngày 31-7. Theo đó, giá xăng E5RON92 tăng 122 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 131 đồng/lít; dầu diesel giảm 61 đồng/lít, dầu hỏa tăng 86 đồng/lít, dầu mazut tăng 154 đồng/kg.
Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.
Cũng theo liên Bộ, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Thông tin về thỏa thuận thương mại khung giữa Mỹ và EU; lượng dầu thô tồn kho của Mỹ tăng; xung đột quân sự Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn... Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua biến động lên, xuống tùy từng mặt hàng.
ĐỨC AN