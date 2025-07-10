Giá xăng dầu hôm nay (7-10): Sắc xanh bao trùm

Giá dầu tăng hơn 1% trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, sau khi OPEC+ công bố mức tăng sản lượng cho tháng 11 thấp hơn dự kiến, giúp xoa dịu phần nào lo ngại về nguồn cung dư thừa.

“Thị trường cảm thấy rằng lượng dầu thực tế cung cấp ra sẽ thấp hơn đáng kể so với công bố, bởi một số quốc gia thành viên OPEC+ hiện đã sản xuất với công suất tối đa,” ông Andrew Lipow, Chủ tịch công ty tư vấn năng lượng Lipow Oil Associates, nhận định.

Ngày 5-10, OPEC+ thông báo sẽ tăng sản lượng dầu thêm 137.000 thùng/ngày từ tháng 11. Nhóm đã lựa chọn duy trì mức tăng hàng tháng khá khiêm tốn tương tự tháng 10, trong bối cảnh những lo ngại dai dẳng về nguy cơ dư cung sắp tới.

Trước cuộc họp, một số nguồn tin cho biết Nga ủng hộ mức tăng 137.000 thùng/ngày để tránh gây áp lực lên giá dầu, trong khi Saudi Arabia mong muốn con số đó cao hơn gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp bốn lần nhằm nhanh chóng giành lại thị phần.

Theo chuyên gia phân tích Tamas Varga của PVM Oil Associates, quyết định tăng sản lượng ở mức khiêm tốn được OPEC+ đưa ra trong bối cảnh xuất khẩu dầu của Venezuela gia tăng, dòng chảy dầu từ vùng Kurdistan qua Thổ Nhĩ Kỳ được nối lại và một lượng lớn dầu ở Trung Đông chưa được tiêu thụ cho kỳ giao hàng tháng 11 vẫn đang tồn kho.