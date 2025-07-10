Giá xăng dầu hôm nay (7-10): Sắc xanh bao trùm

Giá dầu thế giới
Giá dầu tăng hơn 1% trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, sau khi OPEC+ công bố mức tăng sản lượng cho tháng 11 thấp hơn dự kiến, giúp xoa dịu phần nào lo ngại về nguồn cung dư thừa.
Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 6-10, giá dầu Brent tăng 0,94 USD/thùng, tương đương 1,46%, lên mức 65,47 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 0,81 USD/thùng, tương đương 1,33%, lên mức 61,69 USD/thùng.
|Giá dầu tăng hơn 1% trong phiên giao dịch ngày 6-10. Ảnh minh họa: Reuters
“Thị trường cảm thấy rằng lượng dầu thực tế cung cấp ra sẽ thấp hơn đáng kể so với công bố, bởi một số quốc gia thành viên OPEC+ hiện đã sản xuất với công suất tối đa,” ông Andrew Lipow, Chủ tịch công ty tư vấn năng lượng Lipow Oil Associates, nhận định.
Ngày 5-10, OPEC+ thông báo sẽ tăng sản lượng dầu thêm 137.000 thùng/ngày từ tháng 11. Nhóm đã lựa chọn duy trì mức tăng hàng tháng khá khiêm tốn tương tự tháng 10, trong bối cảnh những lo ngại dai dẳng về nguy cơ dư cung sắp tới.
Trước cuộc họp, một số nguồn tin cho biết Nga ủng hộ mức tăng 137.000 thùng/ngày để tránh gây áp lực lên giá dầu, trong khi Saudi Arabia mong muốn con số đó cao hơn gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp bốn lần nhằm nhanh chóng giành lại thị phần.
Theo chuyên gia phân tích Tamas Varga của PVM Oil Associates, quyết định tăng sản lượng ở mức khiêm tốn được OPEC+ đưa ra trong bối cảnh xuất khẩu dầu của Venezuela gia tăng, dòng chảy dầu từ vùng Kurdistan qua Thổ Nhĩ Kỳ được nối lại và một lượng lớn dầu ở Trung Đông chưa được tiêu thụ cho kỳ giao hàng tháng 11 vẫn đang tồn kho.
|Ảnh minh họa: Reuters
Theo Reuters, trong ngắn hạn, một số nhà phân tích dự báo hoạt động của các nhà máy lọc dầu toàn cầu chậm lại do bảo trì sẽ phần nào gây áp lực lên tâm lý thị trường.
Tuần trước, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết tồn kho dầu thô, xăng và nhiên liệu chưng cất của nước này đã tăng cao hơn dự kiến trong tuần kết thúc ngày 26-9, khi hoạt động lọc dầu và nhu cầu tiêu thụ đều suy yếu.
“Nếu sản lượng tiếp tục tăng ổn định, khả năng giá dầu giảm sâu sẽ được hạn chế. Hiện mọi thứ phụ thuộc vào việc nền kinh tế Mỹ có thể phục hồi tốc độ tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2025 và đầu năm 2026 hay không? Yếu tố này sẽ đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ”, ông Chris Beauchamp, chuyên gia phân tích trưởng của IG Group, nhận định.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 7-10 cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.624 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.209 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 19.038 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 19.005 đồng/lít
- Dầu mazut 180 CST 3.5S: Không cao hơn 15.370 đồng/kg
Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ chiều 2-10. Theo đó, giá xăng dầu đồng loạt bật tăng. Giá xăng tăng 6 - 44 đồng/lít; giá dầu tăng 161 - 380 đồng/lít. Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 6 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 44 đồng/lít, dầu diesel tăng 380 đồng/lít, dầu hỏa tăng 377 đồng/lít và dầu mazut tăng 161 đồng/kg.
Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.
ĐỨC AN