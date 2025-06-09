Giá xăng dầu hôm nay (6-9): Chìm trong sắc đỏ

Giá dầu thế giới
Giá dầu thế giới lao dốc hơn 2% trong phiên giao dịch cuối cùng trong tuần (5-9), sau khi báo cáo việc làm yếu kém từ Mỹ làm dấy lên lo ngại về triển vọng nhu cầu năng lượng. Trong khi đó, nguồn cung có thể tiếp tục tăng sau cuộc họp của OPEC và các nước đồng minh sẽ diễn ra vào ngày 7-9.
Giá dầu Brent giảm 1,49 USD, tương đương 2,22% xuống còn 65,5 USD/thùng. Giá dầu WTI mất 1,61 USD, tương đương 2,54%, xuống còn 61,87 USD/thùng.
Theo Reuters, 8 quốc gia thuộc liên minh OPEC+ sẽ thảo luận về khả năng tăng sản lượng tại cuộc họp vào cuối tuần này. Trong khi đó, tồn kho dầu thô của Mỹ trong tuần qua tăng thêm 2,4 triệu thùng, trái ngược với dự báo giảm của giới phân tích.
|Giá xăng dầu thế giới tiếp tục bốc hơi hơn 2% trong phiên giao dịch ngày 5-9. Ảnh minh họa: shutterstock
“Thị trường đang đối mặt với một cơn bão hoàn hảo”, ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group nhận định. Ông cho rằng, giá dầu bắt đầu giảm từ khi có thông tin về OPEC có khả năng nâng sản lượng khai thác từ tháng 10 cùng với báo cáo việc làm yếu kém của Mỹ càng khiến tâm lý thị trường thêm bất ổn.
Theo báo cáo việc làm được Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 5-9, số lượng việc làm phi nông nghiệp tại Mỹ chỉ tăng 22.000 trong tháng 8, thấp hơn nhiều so với mức điều chỉnh tăng 79.000 hồi tháng 7. Ông Phil Flynn cho rằng, báo cáo việc làm yếu sẽ gây áp lực buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải cắt giảm lãi suất.
“Đây là một tín hiệu tiêu cực đối với thị trường”, ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital cho biết.
Giới phân tích kỳ vọng, OPEC+ (gồm các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh như Nga) có thể sẽ quyết định tăng sản lượng để giành lại thị phần trong cuộc họp sắp tới.
“Họ thường khiến thị trường thêm căng thẳng”, ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital nói về OPEC+. Ông cho biết, tổ chức này hiện chiếm khoảng một nửa sản lượng dầu toàn cầu, nên mọi động thái đều có ảnh hưởng lớn đến giá cả và tâm lý thị trường.
Liên minh OPEC+ đang bắt đầu nới lỏng lớp cắt giảm sản lượng thứ hai, với quy mô khoảng 1,65 triệu thùng mỗi ngày, tương đương 1,6% nhu cầu dầu toàn cầu. Đáng chú ý, động thái này diễn ra sớm hơn kế hoạch ban đầu hơn một năm.
|OPEC+ cân nhắc nâng sản lượng mục tiêu từ tháng 10-2025. Ảnh minh họa: Reuters
Theo các chuyên gia phân tích của Commerzbank, nếu 8 quốc gia thuộc OPEC+ đồng thuận tiếp tục tăng sản lượng thì điều này sẽ tạo áp lực lớn khiến giá dầu giảm sâu. Hiện tại, nguy cơ dư cung trên thị trường đã khá rõ ràng.
Mặc dù vậy, rủi ro nguồn cung vẫn là yếu tố hỗ trợ giá dầu. Theo một quan chức Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu ngừng mua dầu từ Nga. Bất kỳ sự gián đoạn nào trong xuất khẩu dầu của Nga đều có thể khiến giá dầu thế giới tăng cao.
“Vẫn tồn tại nguy cơ các nước phương Tây sẽ tăng cường trừng phạt nhằm gây áp lực buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải đàm phán”, các chuyên gia của JP Morgan nhận định.
Ông John Kilduff cho rằng, việc Tổng thống Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng xuất hiện tại một cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh bên cạnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là dấu hiệu cho thấy sự thách thức trước yêu cầu của Tổng thống Donald Trump. Điều này cho thấy, nguồn cung dầu từ Nga nhiều khả năng vẫn tiếp tục lưu thông trên thị trường toàn cầu.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 6-9, cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.851 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.439 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.473 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.314 đồng/lít
- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.376 đồng/kg
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15 giờ ngày 4-9. Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 80 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 76 đồng/lít, dầu diesel tăng 116 đồng/lít, dầu hỏa tăng 89 đồng/lít, dầu mazut tăng 116 đồng/kg.
Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.
Cũng theo liên Bộ, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Thông tin về việc OPEC+ họp vào ngày 7-9-2025; đồng USD giảm giá; xung đột quân sự Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn... Các yếu tố trên khiến giá xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.
Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước trải qua 34 phiên điều chỉnh, trong đó có 13 phiên giảm, 16 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.
THẢO NHIÊN