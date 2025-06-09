Giá xăng dầu hôm nay (6-9): Chìm trong sắc đỏ

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới lao dốc hơn 2% trong phiên giao dịch cuối cùng trong tuần (5-9), sau khi báo cáo việc làm yếu kém từ Mỹ làm dấy lên lo ngại về triển vọng nhu cầu năng lượng. Trong khi đó, nguồn cung có thể tiếp tục tăng sau cuộc họp của OPEC và các nước đồng minh sẽ diễn ra vào ngày 7-9.

Giá dầu Brent giảm 1,49 USD, tương đương 2,22% xuống còn 65,5 USD/thùng. Giá dầu WTI mất 1,61 USD, tương đương 2,54%, xuống còn 61,87 USD/thùng.

Theo Reuters, 8 quốc gia thuộc liên minh OPEC+ sẽ thảo luận về khả năng tăng sản lượng tại cuộc họp vào cuối tuần này. Trong khi đó, tồn kho dầu thô của Mỹ trong tuần qua tăng thêm 2,4 triệu thùng, trái ngược với dự báo giảm của giới phân tích.

Giá xăng dầu thế giới tiếp tục bốc hơi hơn 2% trong phiên giao dịch ngày 5-9. Ảnh minh họa: shutterstock



“Thị trường đang đối mặt với một cơn bão hoàn hảo”, ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group nhận định. Ông cho rằng, giá dầu bắt đầu giảm từ khi có thông tin về OPEC có khả năng nâng sản lượng khai thác từ tháng 10 cùng với báo cáo việc làm yếu kém của Mỹ càng khiến tâm lý thị trường thêm bất ổn.