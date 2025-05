Giá xăng dầu hôm nay (6-5): Trái chiều với dầu WTI tăng nhẹ

Giá dầu tiếp đà lao dốc trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần (ngày 5-5). Ảnh minh họa: Reuters

Sau quyết định của OPEC+, ING và Barclays đã hạ dự báo giá dầu Brent. Barclays đã giảm dự báo giá dầu Brent xuống còn 66 USD/thùng trong năm 2025, giảm 4 USD và 60 USD/thùng trong năm 2026, giảm 2 USD, trong khi ING dự kiến giá dầu Brent đạt mức trung bình 65 USD/thùng trong năm nay, giam 5 USD so với dự báo trước.

Theo nhà phân tích Jim Ritterbusch của Công ty tư vấn năng lượng Mỹ Ritterbusch and Associates, dự đoán về việc dự trữ dầu thô toàn cầu sẽ tăng trong những tháng tới do nhu cầu suy giảm do thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump có xu hướng làm trầm trọng thêm tin tức tiêu cực về nguồn cung.

David Wech, nhà kinh tế trưởng tại Vortexa cho biết nỗi lo suy thoái lan rộng và nhu cầu nhập khẩu nhiên liệu tinh chế yếu cũng đang gây sức ép lên giá dầu. Kể từ giữa tháng 2, công ty phân tích dữ liệu này đã ghi nhận lượng dầu thô dự trữ trên toàn thế giới trong các bể chứa trên bờ và trên các tàu chở dầu trên biển tăng khoảng 150 triệu thùng.

Giá xăng dầu trong nước